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Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

В Екатеринбурге проходит бесплатный кастинг на конкурс «Мисс Россия — 2024»

Красавицам из Свердловской области выпал шанс выиграть миллион рублей

7 августа 2024, 09:31
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге проходит бесплатный кастинг на конкурс «Мисс Россия — 2024»

Красавицам из Свердловской области выпал шанс выиграть много денег или шанс поступить в любой ВУЗ мира.

Для того, чтобы выиграть миллион и стать обладательницей короны с драгоценными камнями, необходимо пройти бесплатный кастинг на конкурс «Мисс Россия — 2024». Отбор среди претенденток состоится 11 августа 2024 года.

Участницы должны подходить под следующие критерии: возраст 17-23 года, рост не ниже 173 сантиметров и иметь Российское гражданство. Также девушка не должна состоять в браке или быть разведенной, иметь детей и татуировки.

Финалистки отправятся на просмотр в столицу. За первое место организаторы обещают корону с бриллиантами и 1 млн, а за второе и третье места красавицы получат гранты на обучение в любом вузе мира, пишет Е1.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Конкурс#Конкурс красоты#Кастинг#Екатеринбург
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