Красавицам из Свердловской области выпал шанс выиграть миллион рублей

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Для того, чтобы выиграть миллион и стать обладательницей короны с драгоценными камнями, необходимо пройти бесплатный кастинг на конкурс «Мисс Россия — 2024». Отбор среди претенденток состоится 11 августа 2024 года.
Участницы должны подходить под следующие критерии: возраст 17-23 года, рост не ниже 173 сантиметров и иметь Российское гражданство. Также девушка не должна состоять в браке или быть разведенной, иметь детей и татуировки.
Финалистки отправятся на просмотр в столицу. За первое место организаторы обещают корону с бриллиантами и 1 млн, а за второе и третье места красавицы получат гранты на обучение в любом вузе мира, пишет Е1.