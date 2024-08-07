Мальчик в Екатеринбурге пытался достать игрушку и выпал из окна

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
Известно, что в момент ЧП матери не было дома, а отец ненадолго отвлекся. В это время брат мальчика открыл окно, а ребенок забрался на подоконник за игрушечной машинкой, пишет Е1.
По словам очевидицы, к месту происшествия приезжали сотрудники экстренных служб. Пострадавшего отвезли в медучреждение. Сообщение о случившемся поступило в полицию.
Напомним, 6 августа 2024 года в Екатеринбурге из окна пансионата выпал 16-летний подросток. Почему он упал — неизвестно.