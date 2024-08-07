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Updated Сегодня, 03:26

Мальчик в Екатеринбурге пытался достать игрушку и выпал из окна

Мальчик в Екатеринбурге пытался достать игрушку и выпал из окна

7 августа 2024, 03:24
Фото: 1MI
В Екатеринбурге двухлетний мальчик, забравшийся на подоконник, выпал из окна. Инцидент произошел в районе Уралмаша.

Известно, что в момент ЧП матери не было дома, а отец ненадолго отвлекся. В это время брат мальчика открыл окно, а ребенок забрался на подоконник за игрушечной машинкой, пишет Е1.

По словам очевидицы, к месту происшествия приезжали сотрудники экстренных служб. Пострадавшего отвезли в медучреждение. Сообщение о случившемся поступило в полицию.

Напомним, 6 августа 2024 года в Екатеринбурге из окна пансионата выпал 16-летний подросток. Почему он упал — неизвестно.

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