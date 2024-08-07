Мэрия Екатеринбурга оштрафовала крупного подрядчика за срыв сроков ремонта дорог

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Компания сорвала сроки ремонта центральных улиц Екатеринбурга. Заместитель мэра Алексей Бубнов пригрозил дорожникам расторжением контракта, пишет URA.RU.
Расторжение договора — это последняя мера, которую может применить администрация. Пока что мэрия обходиться только штрафами, прокомментировал Алексей Бубнов.
Со слов УДТ, работы должны закончить к 1 сентября.
Напомним, что дорожники Нижнего Тагила уже заканчивают ремонт улицы Октябрьской революции. Ее должны открыть ко Дню города.