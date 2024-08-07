tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:45

Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

Мэрия Екатеринбурга оштрафовала крупного подрядчика за срыв сроков ремонта дорог

Мэрия Екатеринбурга оштрафовала крупного подрядчика за срыв сроков ремонта дорог

7 августа 2024, 14:45
Фото: 1MI
«Уралдортехнологии» нарушил сроки по ремонту дорог в Екатеринбурге. Мэрия наложила на него штрафные санкции.

Компания сорвала сроки ремонта центральных улиц Екатеринбурга. Заместитель мэра Алексей Бубнов пригрозил дорожникам расторжением контракта, пишет URA.RU.

Расторжение договора — это последняя мера, которую может применить администрация. Пока что мэрия обходиться только штрафами, прокомментировал Алексей Бубнов.

Со слов УДТ, работы должны закончить к 1 сентября.

Напомним, что дорожники Нижнего Тагила уже заканчивают ремонт улицы Октябрьской революции. Ее должны открыть ко Дню города.

В Екатеринбурге остановят ремонт плитки в историческом сквере
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле на опасной дороге в 9 поселке обустроят тротуарыТурист из Перми отравился в популярном ресторане ЕкатеринбургаАрестованная в Екатеринбурге гражданка США признала вину в госизмене
#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Свердловская область#Контракт#Дороги#Ремонт дороги#Екатеринбург#Перекрытие дороги#Госконтракт
Подпишитесь
Стали известны подробности дела о взрыве дома в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:08
Без смога не обошлось: превышений по выбросам за июль в Нижнем Тагиле не было
Сегодня, 06:37
Начались работы по благоустройству территории по проспекту Строителей в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:50
Учитель из Нижнего Тагила победила в региональном конкурсе школьных спортивных клубов
Сегодня, 11:19
Похолодание ожидается в Свердловской области из-за арктического циклона
Сегодня, 06:58
80 «социальных паспортов» составлено для пострадавших при обрушении дома в Тагиле
Сегодня, 06:53