Молодой человек в Краснотурьинске упал вниз с обрыва

Юноша подошел к обрыву и, потеряв сознание, рухнул вниз. Он скончался на месте ЧП. Его сестра отрицает возможность суицида и предполагает, что это был несчастный случай. Известно, что погибший учился в школе и осенью собирался пересдавать экзамен по одному из предметов.