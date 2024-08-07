tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:50

Published Сегодня, 03:50

Modified Сегодня, 03:52

Updated Сегодня, 03:52

Молодой человек в Краснотурьинске упал вниз с обрыва

Молодой человек в Краснотурьинске упал вниз с обрыва

7 августа 2024, 03:50
Фото: 1MI
18-летний молодой человек в Краснотурьинске во время прогулки с друзьями сорвался со скалы и погиб. Происшествие случилось на Клубной улице 3 августа 2024 года.

По словам сестры погибшего, он вместе с друзьями пошел гулять. В какой-то момент компания решила сходить к гаражам. Молодой человек пожаловался на плохое самочувствие, но никто не отреагировал, пишет «Вечерний Краснотурьинск».

Юноша подошел к обрыву и, потеряв сознание, рухнул вниз. Он скончался на месте ЧП. Его сестра отрицает возможность суицида и предполагает, что это был несчастный случай. Известно, что погибший учился в школе и осенью собирался пересдавать экзамен по одному из предметов.

Напомним, в июле 2024 года в Екатеринбурге 21-летний молодой человек сорвался с балкона и погиб.

Девушка в Екатеринбурге упала возле подъезда и умерла
Узнать подробнее
Читайте также:
На Уралмаше около поселка Калиновка нашли человека в странной одежде и с трубкойПенсионер в Тавде почувствовал себя плохо и влетел в дорожный знакЖенщина в Екатеринбурге три дня не сообщала о ЧП с сожителем
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Смерть#Краснотурьинск#Падение#ЧП#Гаражи#Юноша#Друзья#Обрыв#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
Глава города рассказал о судьбе домов №81 и №83 по улице Сибирская в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:57
«Салюта не будет»: программа празднования Дня города в Нижнем Тагиле изменилась
Вчера, 12:57
Девушка боксер из Нижнего Тагила привезла серебро со всероссийской спартакиады
Вчера, 09:39
Новый вид косуль поможет развивать туризм в Свердловской области
Вчера, 13:12
Патриарх Кирилл выразил соболезнования пострадавшим от взрыва дома в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:20
Тагильских депутатов с УВЗ и ЕВРАЗ НТМК поблагодарили за новый автомобиль бойцам СВО
Вчера, 06:09