Молодой человек в Краснотурьинске упал вниз с обрыва

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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Updated Сегодня, 03:52
По словам сестры погибшего, он вместе с друзьями пошел гулять. В какой-то момент компания решила сходить к гаражам. Молодой человек пожаловался на плохое самочувствие, но никто не отреагировал, пишет «Вечерний Краснотурьинск».
Юноша подошел к обрыву и, потеряв сознание, рухнул вниз. Он скончался на месте ЧП. Его сестра отрицает возможность суицида и предполагает, что это был несчастный случай. Известно, что погибший учился в школе и осенью собирался пересдавать экзамен по одному из предметов.
Напомним, в июле 2024 года в Екатеринбурге 21-летний молодой человек сорвался с балкона и погиб.