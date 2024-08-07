Мясо будете легко перекручивать килограммами: как наточить старую мясорубку из СССР

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Если мясорубка превратилась в «мясомялку», то пора проверить остроту ножа. Вполне вероятно, что его длительное время не затачивали. Можно обратиться за этой услугой к профессионалам, а можно пойти более простым путем и попробовать вернуть лезвиям былую остроту в домашних условиях. О том, как это сделать, рассказала эксперт по домоводству, автор и ведущая тематического Telegram-канала Марина Жукова.
Берем наждачную бумагу и вырезаем круг по размеру решетки. По центру тоже делаем отверстие. Далее надеваем нож, затем наждачную бумагу рабочей стороной к ножу, решетку и закрепляем. Далее просто прокручиваем мясорубку, — поделилась лайфхаком эксперт.
Вся процедура займет несколько минут. Затем мясорубку нужно разобрать и проверить нож: он должен стать блестящим, а лезвия — очень острыми. Кроме этого, нужно также отшлифовать о наждачную бумагу решетку.
После этого мясо для вкусных домашних котлеток снова можно будет перекручивать килограммами.
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