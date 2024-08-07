Мясо будете легко перекручивать килограммами: как наточить старую мясорубку из СССР

Если мясорубка превратилась в «мясомялку», то пора проверить остроту ножа. Вполне вероятно, что его длительное время не затачивали. Можно обратиться за этой услугой к профессионалам, а можно пойти более простым путем и попробовать вернуть лезвиям былую остроту в домашних условиях. О том, как это сделать, рассказала эксперт по домоводству, автор и ведущая тематического Telegram-канала Марина Жукова.