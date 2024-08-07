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В Нижнем Тагиле облагородят одну из центральных улиц

Начались работы по благоустройству территории по проспекту Строителей в Нижнем Тагиле

7 августа 2024, 11:50
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле облагородят одну из центральных улиц

В Нижнем Тагиле начались работы по благоустройству территории по проспекту Строителей. Подрядчиком стал «Уралстрой-НТ». В настоящее время ведутся работы по демонтажу парапетов и лестницы у домов № 5, 7, 11.

Работы по благоустройству территории по проспекту Строителей в Нижнем Тагиле начались. Подрядчиком выступает компания «Уралстрой-НТ», которая уже имеет опыт работы в данной сфере. В рамках проекта планируется провести комплексное благоустройство территории, включая ремонт и замену асфальтового покрытия, установку новых скамеек и урн для мусора, а также озеленение территории.

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Одной из первых задач, которую необходимо было решить, стал демонтаж старых парапетов и лестницы у домов №5, 7, 11. Это было сделано для того, чтобы подготовить площадку для дальнейших работ по благоустройству. Подрядчик сообщил, что часть работ выполняется вручную, чтобы сохранить газон и не повредить его техникой.

Фото: tagilcity.ru
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