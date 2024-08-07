Начались работы по благоустройству территории по проспекту Строителей в Нижнем Тагиле

Одной из первых задач, которую необходимо было решить, стал демонтаж старых парапетов и лестницы у домов №5, 7, 11. Это было сделано для того, чтобы подготовить площадку для дальнейших работ по благоустройству. Подрядчик сообщил, что часть работ выполняется вручную, чтобы сохранить газон и не повредить его техникой.