Начались работы по благоустройству территории по проспекту Строителей в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Работы по благоустройству территории по проспекту Строителей в Нижнем Тагиле начались. Подрядчиком выступает компания «Уралстрой-НТ», которая уже имеет опыт работы в данной сфере. В рамках проекта планируется провести комплексное благоустройство территории, включая ремонт и замену асфальтового покрытия, установку новых скамеек и урн для мусора, а также озеленение территории.
Одной из первых задач, которую необходимо было решить, стал демонтаж старых парапетов и лестницы у домов №5, 7, 11. Это было сделано для того, чтобы подготовить площадку для дальнейших работ по благоустройству. Подрядчик сообщил, что часть работ выполняется вручную, чтобы сохранить газон и не повредить его техникой.