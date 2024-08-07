Названа официальная причина обрушения дома в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
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Updated Сегодня, 09:37
Взрыв произошел из-за некачественного техобслуживания газового оснащения, которое проводили сотрудники коммунальной службы. Вследствие этого скопилась газовоздушная смесь, что взывало взрыв и обрушение подъездов, рассказали в областном СК.
Сейчас продолжается расследование уголовного дела по данному происшествию. Следственный процесс контролируется центральным аппаратом ведомства.
Напомним, 1 августа взорвался газ в доме в Дзержинском районе. Несколько человек погибло, также есть пострадавшие. Вскоре были задержаны коммунальщики, обслуживавшие данную многоэтажку.