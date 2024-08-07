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Published Сегодня, 09:35

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Updated Сегодня, 09:37

Названа официальная причина обрушения дома в Нижнем Тагиле

Названа официальная причина обрушения дома в Нижнем Тагиле

7 августа 2024, 09:35
Фото: 1MI
Стала известна точная причина обрушения дома на Сибирской улице в Нижнем Тагиле.

Взрыв произошел из-за некачественного техобслуживания газового оснащения, которое проводили сотрудники коммунальной службы. Вследствие этого скопилась газовоздушная смесь, что взывало взрыв и обрушение подъездов, рассказали в областном СК.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела по данному происшествию. Следственный процесс контролируется центральным аппаратом ведомства.

Напомним, 1 августа взорвался газ в доме в Дзержинском районе. Несколько человек погибло, также есть пострадавшие. Вскоре были задержаны коммунальщики, обслуживавшие данную многоэтажку.

Обрушившийся после взрыва газа в Нижнем Тагиле дом снесут
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#Уголовное дело#Взрыв газа#Взрыв#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент#СК#Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле
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