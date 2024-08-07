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Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Отопительный сезон в Екатеринбурге начнется 15 сентября

Отопительный сезон в Екатеринбурге начнется 15 сентября

7 августа 2024, 13:33
Фото: 1MI
Все необходимые работы по устранению протечек и подготовку к отопительному сезону в Екатеринбурге закончат до 1 сентября.

Отопительный сезон в Екатеринбурге планируют начать 15 сентября. Обычно в это время средняя температура снижается до необходимой для запуска тепла. Об этом сообщили директора Екатеринбургской тепловой компании, передают в «Уральском Меридиане».

8 августа пройдут последние опрессовки на окраине города, рассказал директор ЕТК.

Сейчас ремонтные работы в городе продолжаются, руководители уверили, что все работы будут закончены к 1 сентября.

Напомним, что в Первоуральске девушке пришел неожиданный счет за коммуналку. Ее просят заплатить 15 тысяч рублей за однушку в 24 квадрата.

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#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Горячая вода#Холодная вода#Водоснабжение#Отопление#Отопительный сезон#Батареи#Учебный год#Сентябрь#Екатеринбург
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