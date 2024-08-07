Отопительный сезон в Екатеринбурге начнется 15 сентября

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Отопительный сезон в Екатеринбурге планируют начать 15 сентября. Обычно в это время средняя температура снижается до необходимой для запуска тепла. Об этом сообщили директора Екатеринбургской тепловой компании, передают в «Уральском Меридиане».
8 августа пройдут последние опрессовки на окраине города, рассказал директор ЕТК.
Сейчас ремонтные работы в городе продолжаются, руководители уверили, что все работы будут закончены к 1 сентября.
Напомним, что в Первоуральске девушке пришел неожиданный счет за коммуналку. Ее просят заплатить 15 тысяч рублей за однушку в 24 квадрата.