Пенсионер в Дегтярске потерял сознание за рулем и съехал в кювет

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
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Updated Сегодня, 06:04
Водитель, почувствовав ухудшение самочувствия, перестал контролировать движение и оказался в кювете. Он скончался до приезда врачей, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
Мужчина ехал вместе с внуком. Мальчик рассказал, что деду стало плохо. Когда машина оказалась в кювете, он ударился об руль. Школьник травмы не получил. Также известно, что ранее погибший не нарушал правила ПДД.
Напомним, на трассе Екатеринбург — Курган пожилой водитель автомобиля выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, вследствие чего погиб.