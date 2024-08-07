tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

Пенсионер вез в автомобиле внука и умер за рулем в Дегтярске

Пенсионер в Дегтярске потерял сознание за рулем и съехал в кювет

7 августа 2024, 06:02
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Пенсионер вез в автомобиле внука и умер за рулем в Дегтярске

В Дегтярске 73-летний мужчина вез в автомобиле «Москвич» внука и умер во время движения. Инцидент произошел на улице Чернышевского.

Водитель, почувствовав ухудшение самочувствия, перестал контролировать движение и оказался в кювете. Он скончался до приезда врачей, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Мужчина ехал вместе с внуком. Мальчик рассказал, что деду стало плохо. Когда машина оказалась в кювете, он ударился об руль. Школьник травмы не получил. Также известно, что ранее погибший не нарушал правила ПДД.

Напомним, на трассе Екатеринбург — Курган пожилой водитель автомобиля выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, вследствие чего погиб.

Под Первоуральском грузовик влетел в иномарку
Узнать подробнее
Читайте также:
Жителю Серова назначили 9 лет за ДТП с погибшим ребенкомПассажир автомобиля выбил лобовое стекло и погиб в ДТП в поселке в Нижнем ТагилеРебенок-пассажир мотоцикла погиб в ДТП с автомобилем в поселке Свердловской области
#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Пенсионер#Дегтярск#Автомобиль#Погибший#Водитель#ЧП#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
Подпишитесь
Глава города рассказал о судьбе домов №81 и №83 по улице Сибирская в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:57
«Салюта не будет»: программа празднования Дня города в Нижнем Тагиле изменилась
Вчера, 12:57
Светофор временно перестанет работать на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:27
В Екатеринбурге женщина отравилась бледной поганкой
Вчера, 15:51
Люди в селе под Нижним Тагилом остались без воды и света из-за аварии
Вчера, 15:06
Патриарх Кирилл выразил соболезнования пострадавшим от взрыва дома в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:20