Почти 60 кг опасного мяса нашли у предпринимателя в Белоярском районе

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
В трех сельских поселениях района предприниматель продавал мясо, на которое не было нужных документов. Также продукция хранилась с нарушениями правил и продавалась в антисанитарных условиях, рассказали в пресс-службе областного Россельхознадзора.
Всего с продажи сняли почти 60 килограммов мяса. После изъятия продукции предпринимателя предупредили о том, что нарушать правила хранения и продажи недопустимо.
Напомним, в Свердловской области выявили несколько тысяч тонн опасного пшена. Компании вынесли предупреждение.