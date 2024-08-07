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Почти 60 кг опасного мяса нашли у предпринимателя в Белоярском районе

Почти 60 кг опасного мяса нашли у предпринимателя в Белоярском районе

7 августа 2024, 08:31
Фото: 1MI
В Белоярском районе была обнаружена мясная продукция, которая не соответствовала нормам.

В трех сельских поселениях района предприниматель продавал мясо, на которое не было нужных документов. Также продукция хранилась с нарушениями правил и продавалась в антисанитарных условиях, рассказали в пресс-службе областного Россельхознадзора.

Всего с продажи сняли почти 60 килограммов мяса. После изъятия продукции предпринимателя предупредили о том, что нарушать правила хранения и продажи недопустимо.

Напомним, в Свердловской области выявили несколько тысяч тонн опасного пшена. Компании вынесли предупреждение.

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#Елизавета Зиборова#Здоровье#Антисанитария#Россельхознадзор#Изъятие#Хранение#Нарушения#Мясо#Екатеринбург#Мясная продукция
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