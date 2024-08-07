Подробности по делу о взрыве в Тагиле, газовики под домашним арестом и вечный смог

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
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Updated Сегодня, 17:26
В Нижнем Тагиле в среду, 7 августа, прошло заседание суда по делу трех задержанных сотрудников компании ГАЗЭКС. Были озвучены результаты последней проверки дома, в результате которой падения давления в сети обнаружено не было. Но в одной из квартир нашли трещину в газовом оборудовании, на предписание владельцам дали 10 дней. Впрочем, один из из обвиняемых, мастер Максим Гривский, заявил, что от обычной утечки газа взрыв такого масштаба произойти не мог.
Задержанные по делу о взрыве газа в Нижнем Тагиле слесари по итогам заседания суда в среду, 7 августа, были отпущены под домашний арест до 1 октября. Аналогичная мера пресечения была избрана и мастеру. Следствие считает такую меру вынужденной: находясь на свободе под подпиской о невыезде, подозреваемые могут устранить доказательства.
Мэрия Нижнего Тагила объявила, что ограничения по движению транспорта на День города будут действовать 8 и 9 августа. Парковка на некоторых улицах будет запрещена с 8 по 11 августа.
На проспекте Строителей в Нижнем Тагиле идут работы по благоустройству. Работы проводит подрядная организация «Уралстрой-НТ». В настоящий момент рабочие приступили к демонтажу парапетов и лестницы у трех домов.
Газоанализаторы «Уральского УГМС» и TagilCity.ru не фиксировали превышения ПДК по вредным выбросам в июле. Однако без смога не обошлось: многие тагильчане своими глазами видели темные облака над городом. Некоторые люди чувствовали слабость и испытывали проблемы с дыханием.