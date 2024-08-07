Подробности по делу о взрыве в Тагиле, газовики под домашним арестом и вечный смог

В Нижнем Тагиле в среду, 7 августа, прошло заседание суда по делу трех задержанных сотрудников компании ГАЗЭКС. Были озвучены результаты последней проверки дома, в результате которой падения давления в сети обнаружено не было. Но в одной из квартир нашли трещину в газовом оборудовании, на предписание владельцам дали 10 дней. Впрочем, один из из обвиняемых, мастер Максим Гривский, заявил, что от обычной утечки газа взрыв такого масштаба произойти не мог.