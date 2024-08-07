tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:14

Published Сегодня, 17:14

Modified Сегодня, 17:26

Updated Сегодня, 17:26

Подробности по делу о взрыве в Тагиле, газовики под домашним арестом и вечный смог

Подробности по делу о взрыве в Тагиле, газовики под домашним арестом и вечный смог

7 августа 2024, 17:14
Фото: Изображение Midjourney
Задержанные газовики рассказали, как проверяли оборудование в рухнувшем доме. Суд в Тагиле отпустил обвиняемых по делу о взрыве в многоэтажке под домашний арест. В День города будет ограничено движение транспорта. На проспекте Строителей продолжается благоустройство. Превышений не было — смог был.

В Нижнем Тагиле в среду, 7 августа, прошло заседание суда по делу трех задержанных сотрудников компании ГАЗЭКС. Были озвучены результаты последней проверки дома, в результате которой падения давления в сети обнаружено не было. Но в одной из квартир нашли трещину в газовом оборудовании, на предписание владельцам дали 10 дней. Впрочем, один из из обвиняемых, мастер Максим Гривский, заявил, что от обычной утечки газа взрыв такого масштаба произойти не мог.

Стали известны подробности дела о взрыве дома в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Задержанные по делу о взрыве газа в Нижнем Тагиле слесари по итогам заседания суда в среду, 7 августа, были отпущены под домашний арест до 1 октября. Аналогичная мера пресечения была избрана и мастеру. Следствие считает такую меру вынужденной: находясь на свободе под подпиской о невыезде, подозреваемые могут устранить доказательства.

Суд отпустил задержанных по делу о взрыве в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Мэрия Нижнего Тагила объявила, что ограничения по движению транспорта на День города будут действовать 8 и 9 августа. Парковка на некоторых улицах будет запрещена с 8 по 11 августа.

Где и как ограничат движение транспорта и парковку в Тагиле на День города
Узнать подробнее

На проспекте Строителей в Нижнем Тагиле идут работы по благоустройству. Работы проводит подрядная организация «Уралстрой-НТ». В настоящий момент рабочие приступили к демонтажу парапетов и лестницы у трех домов.

Начались работы по благоустройству территории по проспекту Строителей в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Газоанализаторы «Уральского УГМС» и TagilCity.ru не фиксировали превышения ПДК по вредным выбросам в июле. Однако без смога не обошлось: многие тагильчане своими глазами видели темные облака над городом. Некоторые люди чувствовали слабость и испытывали проблемы с дыханием.

Без смога не обошлось: превышений по выбросам за июль в Нижнем Тагиле не было
Узнать подробнее
Читайте также:
Судьба домов на Сибирской в Тагиле, задержание газовиков, отмена салюта и аварияВыплаты пострадавшим, экоитоги, спасенный малыш, День башни и флагштокИюньский смог над Тагилом, дополнительные автобусы, педофил и огород в июле
#Дарья Бобровицкая#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Экология#Свердловская область#Суд#Благоустройство#Взрыв#День города#Смог#Газовики#ГАЗЭКС#Домашний арест#Екатеринбург#Превышение ПДК#Транспортные ограничения#Проверка оборудования
Подпишитесь
Стали известны подробности дела о взрыве дома в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:08
Без смога не обошлось: превышений по выбросам за июль в Нижнем Тагиле не было
Сегодня, 06:37
Начались работы по благоустройству территории по проспекту Строителей в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:50
Учитель из Нижнего Тагила победила в региональном конкурсе школьных спортивных клубов
Сегодня, 11:19
Похолодание ожидается в Свердловской области из-за арктического циклона
Сегодня, 06:58
80 «социальных паспортов» составлено для пострадавших при обрушении дома в Тагиле
Сегодня, 06:53