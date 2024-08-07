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Updated Сегодня, 09:17

Подростки на питбайке влетели в иномарку в Каменском районе

Подростки на питбайке влетели в иномарку в Каменском районе

7 августа 2024, 09:15
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Каменском районе 16-летний молодой человек на питбайке столкнулся с автомобилем Renault Duster. ДТП случилось 6 августа 2024 года.

Юноша ехал на мототранспорте с 14-летним мальчиком. На перекрестке он не уступил место иномарке, вследствие чего произошло столкновение, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Водителя питбайка увезли в медучреждение со сломанной ногой. Его пассажир не пострадал. Выяснилось, что у пострадавшего не имелось прав на вождение. Мама молодого человека рассказала, что подарила сыну транспорт на день рождения.

Напомним, 29 июля 2024 года в Серове школьники на питбайке без прав попали в ДТП.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Автомобиль#Пострадавший#ЧП#Каменский район#Питбайк#18+#Екатеринбург#Инцидент
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