Подростки на питбайке влетели в иномарку в Каменском районе

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Юноша ехал на мототранспорте с 14-летним мальчиком. На перекрестке он не уступил место иномарке, вследствие чего произошло столкновение, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.
Водителя питбайка увезли в медучреждение со сломанной ногой. Его пассажир не пострадал. Выяснилось, что у пострадавшего не имелось прав на вождение. Мама молодого человека рассказала, что подарила сыну транспорт на день рождения.
Напомним, 29 июля 2024 года в Серове школьники на питбайке без прав попали в ДТП.