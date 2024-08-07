Похолодание ожидается в Свердловской области из-за арктического циклона

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
Так, 7 августа днем уровень температуры повысится до +18… +23 градусов, а к ночи станет холоднее до +10… +15 градусов.
На севере и северо-западе днем прохладнее: термометры поднимутся не выше +12… +17 градусов. Снижение температуры вероятно из-за арктического циклона, рассказал метеоролог в своем Telegram-канале.
В Екатеринбурге переменная облачность, ветер может смениться с западного на северо-восточный. Днем в городе станет теплее до +22.
Напомним, большинство дней в августе 2024 года в Свердловской области прогнозируются прохладными, а также ожидаются осадки. Потепление наступит лишь к концу месяца.