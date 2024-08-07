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Published Сегодня, 06:58

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Похолодание ожидается в Свердловской области из-за арктического циклона

Похолодание ожидается в Свердловской области из-за арктического циклона

7 августа 2024, 06:58
Фото: Изображение Midjourney
Синоптик Алексей Пулин рассказал о похолодании в Свердловской области и прекращении дождей.

Так, 7 августа днем уровень температуры повысится до +18… +23 градусов, а к ночи станет холоднее до +10… +15 градусов.

На севере и северо-западе днем прохладнее: термометры поднимутся не выше +12… +17 градусов. Снижение температуры вероятно из-за арктического циклона, рассказал метеоролог в своем Telegram-канале.

В Екатеринбурге переменная облачность, ветер может смениться с западного на северо-восточный. Днем в городе станет теплее до +22.

Напомним, большинство дней в августе 2024 года в Свердловской области прогнозируются прохладными, а также ожидаются осадки. Потепление наступит лишь к концу месяца.

Сильный дождь пройдет в Свердловской области
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