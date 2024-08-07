tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

Появились подробности пропажи 13-летнего мальчика в Екатеринбурге

Появились подробности пропажи 13-летнего мальчика в Екатеринбурге

7 августа 2024, 12:10
13-летнего школьника ищут уже четвертые сутки. Рассказываем подробности.

Как сообщает telegram-канал Ural Mash, Владимир нашел нового 15-летнего друга. Познакомившись с ним, он начал прогуливать уроки и не слушаться родителей.

Как выяснилось, подростки угнали чужой автомобиль и катались на нем. Однако их быстро задержала полиция, 15-летнего парня осудили, а Вову отпустили и сказали прийти позже, но с мамой.

Когда мальчик приехал в отдел с мамой, он испугался, что его посадят, и сбежал.

Напомним, что подросток пропал еще 4 августа. Рост парня около 170 см, а одет он был в черные вещи. Отличительная черта мальчика — это родинка под правым глазом.

Фото: СРОО ДПСО «ПРОРЫВ»
Сотрудники Росгвардии нашли пропавшего в Свердловской области мальчика
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге пропал 13-летний мальчикСпасенный малыш: история о неравнодушии жителей Нижнего ТагилаИз спецшколы в Екатеринбурге, где насиловали учеников, сбежали воспитанники
#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Дети#Свердловская область#Пропал#Пропал человек#Пропал ребенок#Екатеринбург
Подпишитесь
Без смога не обошлось: превышений по выбросам за июль в Нижнем Тагиле не было
Сегодня, 06:37
В поселке Старатель под Нижним Тагилом отремонтировали улицу Каспийскую
Сегодня, 08:04
Театр кукол в Нижнем Тагиле празднует юбилей
Сегодня, 08:03
Свердловские спасатели завоевали золото в чемпионате по плаванию МЧС УрФО
Сегодня, 07:22
Похолодание ожидается в Свердловской области из-за арктического циклона
Сегодня, 06:58
80 «социальных паспортов» составлено для пострадавших при обрушении дома в Тагиле
Сегодня, 06:53