Появились подробности пропажи 13-летнего мальчика в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Как сообщает telegram-канал Ural Mash, Владимир нашел нового 15-летнего друга. Познакомившись с ним, он начал прогуливать уроки и не слушаться родителей.
Как выяснилось, подростки угнали чужой автомобиль и катались на нем. Однако их быстро задержала полиция, 15-летнего парня осудили, а Вову отпустили и сказали прийти позже, но с мамой.
Когда мальчик приехал в отдел с мамой, он испугался, что его посадят, и сбежал.
Напомним, что подросток пропал еще 4 августа. Рост парня около 170 см, а одет он был в черные вещи. Отличительная черта мальчика — это родинка под правым глазом.