С начала года МСП привлекли 4,3 млрд рублей за счет господдержки

Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка, сообщил, что в этом году 80% компаний малого и среднего бизнеса разместили облигации в «Секторе Роста» Мосбиржи при поддержке МСП Банка. Он отметил, что выход на фондовый рынок помогает найти новое финансирование для развития бизнеса. Инвесторы проявляют особый интерес к предприятиям в сферах производства и высоких технологий, хотя ценные бумаги приобретаются и у компаний в других отраслях.