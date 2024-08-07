С начала года МСП привлекли 4,3 млрд рублей за счет господдержки

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
МСП Банк стал соорганизатором 19 выпусков облигаций, предоставив более 1 миллиарда рублей финансирования. Этот доступ к финансовым ресурсам, включая меры поддержки, является частью национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», передает regnum.ru.
Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка, сообщил, что в этом году 80% компаний малого и среднего бизнеса разместили облигации в «Секторе Роста» Мосбиржи при поддержке МСП Банка. Он отметил, что выход на фондовый рынок помогает найти новое финансирование для развития бизнеса. Инвесторы проявляют особый интерес к предприятиям в сферах производства и высоких технологий, хотя ценные бумаги приобретаются и у компаний в других отраслях.
Банк стал якорным инвестором для компаний в сферах торговли, сельского хозяйства, пищевой и химической промышленности, а также финансовых компаний, добавил Исаевич. Он сказал, что Корпорация МСП активно работает над созданием новых и расширением существующих мер государственной поддержки, направленных на увеличение числа эмитентов фондового рынка среди малого и среднего бизнеса.
Иван Подберезняк, председатель правления МСП Банка, отметил, что банк стремится предложить бизнесу большой выбор финансовой поддержки, включая выход на фондовый рынок. Он подчеркнул, что МСП Банк делает биржевые инструменты более доступными, снижая затраты на подготовку и листинг, увеличивая спрос на ценные бумаги и упрощая взаимодействие с другими институтами развития.
Среди компаний, разместивших облигации при поддержке МСП Банка, челябинское предприятие «С-Принт», оно привлекло 100 миллионов рублей для запуска проектов для новых клиентов. Компания «Селлер» привлекла за счет выпуска ценных бумаг 500 миллионов рублей для развития своей бизнес-модели по продаже крупной бытовой техники. МСП Банк также стал якорным инвестором в выпуске облигаций компании «Моторные технологии» на сумму 220 миллионов рублей.