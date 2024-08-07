Самолет «Уральских авиалиний» экстренно приземлился во Владивостоке

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
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Updated Сегодня, 05:17
Самолету, взлетевшему во Владивостоке, пришлось сесть обратно, так как сработало оповещение о том, что одна из гидросистем может быть неисправна, рассказали в пресс-службе авиакомпании.
В транспортной прокуратуре начали проверку. По ее результатам оценят следование правилам при подготовке самолета к взлету, рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, 24 июля 2024 года самолет, летевший из Красноярска в Санкт-Петербург, приземлился в Екатеринбурге из-за того, что одной из пассажирок стало плохо.