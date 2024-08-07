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Самолет «Уральских авиалиний» экстренно приземлился во Владивостоке

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно приземлился во Владивостоке

7 августа 2024, 05:15
Фото: 1MI
Самолет компании «Уральские авиалинии», летевший рейсом «Владивосток — Петропавловск-Камчатский», после взлета вновь приземлился во Владивостоке. Инцидент случился утром 7 августа 2024 года.

Самолету, взлетевшему во Владивостоке, пришлось сесть обратно, так как сработало оповещение о том, что одна из гидросистем может быть неисправна, рассказали в пресс-службе авиакомпании.

В транспортной прокуратуре начали проверку. По ее результатам оценят следование правилам при подготовке самолета к взлету, рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, 24 июля 2024 года самолет, летевший из Красноярска в Санкт-Петербург, приземлился в Екатеринбурге из-за того, что одной из пассажирок стало плохо.

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