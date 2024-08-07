Сайт для взрослых предложил прыгуну с шестом 250 тыс. долларов

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Письмо от популярного сайта для взрослых CamSoda получило издание TMZ Sports. В нём атлету предлагается на камеру продемонстрировать ту часть тела, которая помешала ему пройти в финал. За это спортсмен может получить 250 тысяч долларов, что в три раза превышает награду за золотую медаль на Олимпийских играх, пишет newkhakasiya.online.
Антони Аммирати занял двенадцатое место на Олимпиаде в Париже. Он не смог преодолеть планку, установленную на высоте 5,70 метра, так как в последний момент задел её своим «достоинством». Сам спортсмен назвал данный инцидент технической недоработкой и уже обсудил его с Французской федерацией легкой атлетики. Однако эта история заинтересовала вице-президента сайта для взрослых CamSoda Дарина Паркера. Он назвал часть тела, помешавшую спортсмену пройти в финал, «умением ниже пояса» и заявил, что наградил бы Аммирати за этот случай.