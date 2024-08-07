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Сайт для взрослых предложил прыгуну с шестом 250 тыс. долларов

Сайт для взрослых предложил прыгуну с шестом 250 тыс. долларов

7 августа 2024, 08:37
Фото: Изображение Midjourney
Прыгун с шестом Антони Аммирати получил известность в выходные благодаря тому, что сбил планку своим «достоинством». Этот случай заинтересовал сайт для взрослых, который предложил спортсмену 250 тысяч долларов.

Письмо от популярного сайта для взрослых CamSoda получило издание TMZ Sports. В нём атлету предлагается на камеру продемонстрировать ту часть тела, которая помешала ему пройти в финал. За это спортсмен может получить 250 тысяч долларов, что в три раза превышает награду за золотую медаль на Олимпийских играх, пишет newkhakasiya.online.

Антони Аммирати занял двенадцатое место на Олимпиаде в Париже. Он не смог преодолеть планку, установленную на высоте 5,70 метра, так как в последний момент задел её своим «достоинством». Сам спортсмен назвал данный инцидент технической недоработкой и уже обсудил его с Французской федерацией легкой атлетики. Однако эта история заинтересовала вице-президента сайта для взрослых CamSoda Дарина Паркера. Он назвал часть тела, помешавшую спортсмену пройти в финал, «умением ниже пояса» и заявил, что наградил бы Аммирати за этот случай.

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