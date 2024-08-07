Сорняки после прополки всегда оставляем на грядках: овощи растут как на дрожжах

Кроме того, голая земля подвержена воздействию солнца и ветра: она быстро высушивается, на ней появляются эрозии, а полезные микроорганизмы погибают. Прикрывая землю мульчей из травы, дачники решают сразу несколько проблем: и с недостатком влаги, и с подкормкой, и с замедлением роста других сорняков.