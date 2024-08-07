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Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:44

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Сорняки после прополки всегда оставляем на грядках: овощи растут как на дрожжах

Сорняки после прополки всегда оставляем на грядках: овощи растут как на дрожжах

7 августа 2024, 14:42
Фото: 1MI
Многие дачники привыкли сразу же выбрасывать сорную траву после прополки, однако опытные дачники уверены, что это большая ошибка.

Прополка — необходимый этап ухода за растениями. Сорная трава забивает огородные культуры, лишает их необходимых питательных веществ и солнечного света. Но если сорняк уже выдернут из земли, он моментально превращается из злейшего врага в доброго друга, и уносить его с грядки не стоит, считают эксперты Telegram-канала «Дневник дачника. Сад и огород».

Обычно отходы мы сбрасываем в компостную яму: там трава перегнивает и превращается в полезное удобрение. Но этот этап вполне можно пропустить.

Пропололи — оставляйте все на грядках, не уносите даже в компост. Здесь все сразу переработается червями и другой почвенной живностью. Возвращайте в землю ботву, листья, сорняки, — советуют эксперты.

В почве на дачных участках всегда есть дефицит тех или иных микроэлементов, например, необходимого для здоровья растений азота. Чтобы не подсаживаться на дорогие и не всегда эффективные комплексные удобрения, замените их бесплатным источником полезных веществ — обычными сорняками.

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Кроме того, голая земля подвержена воздействию солнца и ветра: она быстро высушивается, на ней появляются эрозии, а полезные микроорганизмы погибают. Прикрывая землю мульчей из травы, дачники решают сразу несколько проблем: и с недостатком влаги, и с подкормкой, и с замедлением роста других сорняков.

Ранее агрономы поделились советами, как подготовить к зиме розы, чтобы в следующем сезоне они зацвели пышными шапками.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Урожай#Окружающая среда#Дача#Уход#Трава#Растения#Дом и сад#КЦ
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