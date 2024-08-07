Стали известны подробности дела о взрыве дома в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Первым началось заседание по Александре Ерыкиной. Журналисты пытались задать ей вопросы до начала процесса, однако женщина отвечать на них не стала. Она промолчала в ответ. Уже в суде она рассказала, что до 2016 года работала уборщицей. А уже потом пришла в газовую службу.
На заседании присутствовал отец погибшей 16-летней Алены Алексей Монаков.
Далее в зал суда завели Александра Алимова. Он трудился слесарем в ГАЗЭКСе. В 2018 году он получал штраф за то, что ремонтировал газопровод без установки предупредительных знаков.
Третий обвиняемый по делу мастер Максим Гривский. По его словам, при проверке газовики выявили незначительные замечания. Нарушения были бы устранены сразу.
Если невозможно было бы устранить, поставили бы заглушку и газ бы не подавали, — рассказал мастер.
Он отметил, что взрыв мог случиться и по причине неаккуратного использования газа в быту. В ходе разбирательства он заявил, что взрыв подобных масштабов невозможен от простой утечки газа.
Александру Алимову обвинение запросило отправку в СИЗО на 1 месяц и 27 суток.
В связи с тем, что на данный момент следствием продолжается сбор доказательств. У следствия есть основания полагать, что, оставаясь на свободе, опасаясь наказания за совершенное преступление, Алимов может скрыться от органов предварительного следствия и суда. Также он может скрыть вещественные доказательства, которые до настоящего момента обнаружены не были, — заявил обвинитель в зале суда.
По данным материалов, в рамках последней проверки два слесаря и мастер обслужили 196 квартир. Окончательный акт работ был подписан Гривским.
Указано, что обслужено 196 квартир, в которых установлено 196 плит. Проверка герметичности: падение давления составило 0,0. Имеются описи. Имеется подпись и расшифровка: Гривский Максим Дмитриевич, — зачитывает судья.
Также в суде заявили, что большинство жертв трагедии скончались от травматической асфиксии. Двое человек погибли от травм головы.
Следователь СК Константин Шакиров заявил о наличии других фигурантов дела. Однако пока они не задержаны. Также известно, что жители сообщали о запахе газа 30 и 31 июля. При этом, они заявляют, что в момент проверки запах отсутствовал, и все было хорошо.
Согласно показаниям местных жителей, еще до взрыва в третьем подъезде дома уже была утечка газа. Тогда перекрыли один из стояков.
В первом же подъезде, в шестой квартире, была трещина на газовом оборудовании. Владельцам было выдано предписание устранить дефект в течение 10 дней.
Представители ГАЗЭКС готовы были заплатить залог за обоих слесарей, а мастера попросили отпустить под домашний арест.
По итогам рассмотрения материалов дела, Максиму Гривскому назначен домашний арест до 1 октября. Он освобожден из-под стражи прямо в зале суда. На момент публикации по двум другим обвиняемым решение ещё не вынесено.
Следователи установили, что при обслуживании газового оборудования в доме были допущены нарушения.
В результате произошло скопление газовоздушной смеси с последующим воспламенением и обрушением части многоквартирного жилого дома по улице Сибирской в городе Нижнем Тагиле. В результате произошедшего погибли и пострадали люди, уничтожено имущество, — сообщили в СК по Свердловской области.
Напомним, трагедия в Нижнем Тагиле случилась 1 августа. Днем в доме на улице Сибирской, 81 прогремел взрыв. В результате рухнули 1,5 подъезда. Завалы разбирали почти двое суток. Трагедия унесла жизни десяти человек, в том числе 5 детей. Жильцы уцелевших квартир были размещены в пунктах временного размещения. 7 августа стало известно, что дом планируется снести полностью. Сделать это решено по причине того, что находиться в нем небезопасно.