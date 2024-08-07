Стали известны подробности дела о взрыве дома в Нижнем Тагиле

Первым началось заседание по Александре Ерыкиной. Журналисты пытались задать ей вопросы до начала процесса, однако женщина отвечать на них не стала. Она промолчала в ответ. Уже в суде она рассказала, что до 2016 года работала уборщицей. А уже потом пришла в газовую службу.