Суд отпустил задержанных по делу о взрыве в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Александре Ерыкиной и Александру Алимову — слесарям, которые проверяли газовое оборудование 24 июня во взорвавшемся доме в Нижнем Тагиле, избрали временное наказание. Их отправили под домашний арест до 1 октября.
Следователи считают такую меру необходимой, так как подозреваемые могут скрыться или устранить доказательства.
Напомним, что взрыв дома в Нижнем Тагиле произошел из-за газа. Обрушение унесло жизни 10 человек, еще 26 пострадали.