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Published Сегодня, 14:27

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Updated Сегодня, 14:29

Суд отпустил задержанных по делу о взрыве в Нижнем Тагиле

Суд отпустил задержанных по делу о взрыве в Нижнем Тагиле

7 августа 2024, 14:27
Фото: tagilcity.ru
Ленинский районный суд Нижнего Тагила отпустил из зала суда Александра Ерыкину и Александра Алимова. Они отправлены под домашний арест.

Александре Ерыкиной и Александру Алимову — слесарям, которые проверяли газовое оборудование 24 июня во взорвавшемся доме в Нижнем Тагиле, избрали временное наказание. Их отправили под домашний арест до 1 октября.

Следователи считают такую меру необходимой, так как подозреваемые могут скрыться или устранить доказательства.

Напомним, что взрыв дома в Нижнем Тагиле произошел из-за газа. Обрушение унесло жизни 10 человек, еще 26 пострадали.

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