Свердловчанин впал в кому в Грузии после инсульта

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:03
Мужчина во время завтрака упал и больше не мог двигаться. Скорая приехала быстро, однако в пути пациенту стало хуже и он впал в кому.
В клинике ему сделали трепанацию черепа.
В больнице Батуми мужчина будет лечиться около месяца.
Операция, лечение и нахождение в стационаре стоит больших денег. Так, например, за операцию супруга пострадавшего отдала 195 тысяч рублей (6,2 тыс. лари).
Сейчас женщина ищет средства, чтобы оплатить нахождение мужа в стационаре, ведь за каждый день в лечебном учреждении она платит по 22 тысячи рублей или 700 лари. Семья пострадавшего свердловчанина объявила сбор денег в социальных сетях, пишет URA.RU.
Напомним, девочка из Екатеринбурга, попавшая в реанимацию в Сочи, вернулась домой.