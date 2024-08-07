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Published Сегодня, 06:01

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

У 40-летнего туриста из Березовского случился инсульт в путешествии по Грузии

Свердловчанин впал в кому в Грузии после инсульта

7 августа 2024, 06:01
Фото: 1MI

У 40-летнего туриста из Березовского случился инсульт в путешествии по Грузии

Житель Свердловской области впал в кому в Грузии после инсульта.

Мужчина во время завтрака упал и больше не мог двигаться. Скорая приехала быстро, однако в пути пациенту стало хуже и он впал в кому.

В клинике ему сделали трепанацию черепа.

В больнице Батуми мужчина будет лечиться около месяца.

Операция, лечение и нахождение в стационаре стоит больших денег. Так, например, за операцию супруга пострадавшего отдала 195 тысяч рублей (6,2 тыс. лари).

Сейчас женщина ищет средства, чтобы оплатить нахождение мужа в стационаре, ведь за каждый день в лечебном учреждении она платит по 22 тысячи рублей или 700 лари. Семья пострадавшего свердловчанина объявила сбор денег в социальных сетях, пишет URA.RU.

Напомним, девочка из Екатеринбурга, попавшая в реанимацию в Сочи, вернулась домой.

В Свердловской области подросток попал в реанимацию после ДТП
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#ЧП#Инсульт#Екатеринбург#Сбор денег
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