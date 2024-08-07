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Published Сегодня, 07:22

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Updated Сегодня, 07:24

фото: МЧС Свердловской области

Свердловские спасатели завоевали золото в чемпионате по плаванию МЧС УрФО

7 августа 2024, 07:22
фото: МЧС Свердловской области
Свердловские спасатели завоевали пять золотых медалей в чемпионате по плаванию МЧС УрФО.

Свердловские спасатели показали блестящий результат на соревнованиях по плаванию среди подразделений МЧС России в Уральском федеральном округе, которые завершились в Ханты-Мансийске.

Наши спортсмены завоевали пять золотых медалей, две серебряных и две бронзовых.

Золото в индивидуальном зачете взяли: Максим Алексеев (до 31 года), Дарья Куташова (до 31 года), Андрей Гайдуков (51 и старше).

Серебро завоевали: Илья Сивков (31-41 год), Сергей Сорокин (41-51 год).

Бронзу взяли: Юлия Лаврентьева (31-41 год), Светлана Рагулина (старше 41 года).

Также команда Свердловской области завоевала золото в эстафетном плавании 4×50 метров.

Напомним, золото турнира по греко-римской борьбе завоевал спортсмен из Тагила.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Спорт#Плавание#Екатеринбург#МЧС#МЧС России
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