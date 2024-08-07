Свердловские спасатели завоевали золото в чемпионате по плаванию МЧС УрФО

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Свердловские спасатели показали блестящий результат на соревнованиях по плаванию среди подразделений МЧС России в Уральском федеральном округе, которые завершились в Ханты-Мансийске.
Наши спортсмены завоевали пять золотых медалей, две серебряных и две бронзовых.
Золото в индивидуальном зачете взяли: Максим Алексеев (до 31 года), Дарья Куташова (до 31 года), Андрей Гайдуков (51 и старше).
Серебро завоевали: Илья Сивков (31-41 год), Сергей Сорокин (41-51 год).
Бронзу взяли: Юлия Лаврентьева (31-41 год), Светлана Рагулина (старше 41 года).
Также команда Свердловской области завоевала золото в эстафетном плавании 4×50 метров.
Напомним, золото турнира по греко-римской борьбе завоевал спортсмен из Тагила.