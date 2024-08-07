Театр кукол в Нижнем Тагиле празднует юбилей

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
В этом году Нижнетагильскому театру кукол исполняется 80 лет. Он открыл свои двери для жителей города еще в 1944 году, с тех в театре регулярно проходят постановки.
Еще 80 лет назад руководителю театра удалось за короткое время обучить новых актеров, которые были новичками в этом специфичном деле, сообщают на сайте Нижнетагильского театра кукол.
Напомним, что 31 июля делегация депутатов из Нижнего Тагила побывала в Бресте.