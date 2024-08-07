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Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Театр кукол в Нижнем Тагиле празднует юбилей

Театр кукол в Нижнем Тагиле празднует юбилей

7 августа 2024, 08:03
Фото: Нижнетагильский театр кукол
С 1944 года театр радует жителей Нижнего Тагила кукольными постановками.

В этом году Нижнетагильскому театру кукол исполняется 80 лет. Он открыл свои двери для жителей города еще в 1944 году, с тех в театре регулярно проходят постановки.

Еще 80 лет назад руководителю театра удалось за короткое время обучить новых актеров, которые были новичками в этом специфичном деле, сообщают на сайте Нижнетагильского театра кукол.

Напомним, что 31 июля делегация депутатов из Нижнего Тагила побывала в Бресте.

Фото: Нижнетагильский театр кукол
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#Вадим Бредников#Общество#Нижний Тагил#Юбилей#Свердловская область#Театр кукол#Куклы#Театр#Екатеринбург
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