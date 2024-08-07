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Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

Турист из Перми отравился в популярном ресторане Екатеринбурга

Турист из Перми отравился в популярном ресторане Екатеринбурга

7 августа 2024, 14:20
Фото: 1MI
Турист из Перми пообедал в популярном ресторане Екатеринбурга, после ему стало плохо. В заведении в компенсации отказали.

После обеда в «Хмели Сунели» Никите стало плохо и он упал в обморок, пишет URA.RU.

Мужчина провел без сознания около 2 минут. В это время жена оказывала ему первую помощь. Она просила прохожих помочь, но никто не откликнулся. Очнувшись мужчина сам дошел до отеля, где его осмотрели медики.

По результатам медицинского заключения, врачи диагностировали отравление. Пара предоставила все справки и анализы в ресторан, чтобы тот компенсировал вред.

Директор по качеству «Хмели Сунели» игнорирует пару с 30 июля.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Ресторан#Свердловская область#Отравление#Екатеринбург#Инцидент
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