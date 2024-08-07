Турист из Перми отравился в популярном ресторане Екатеринбурга

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
После обеда в «Хмели Сунели» Никите стало плохо и он упал в обморок, пишет URA.RU.
Мужчина провел без сознания около 2 минут. В это время жена оказывала ему первую помощь. Она просила прохожих помочь, но никто не откликнулся. Очнувшись мужчина сам дошел до отеля, где его осмотрели медики.
По результатам медицинского заключения, врачи диагностировали отравление. Пара предоставила все справки и анализы в ресторан, чтобы тот компенсировал вред.
Директор по качеству «Хмели Сунели» игнорирует пару с 30 июля.
Напомним, что 6 августа екатеринбурженка отравилась бледной поганкой и скончалась.