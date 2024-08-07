Творения из металла и камня: в Тагиле наградили участников симпозиума скульптуры

Творческий форум проходит в городе в пятый раз. За это время участники создали 27 оригинальных скульптур, которые уже украшают тагильские улицы. В 2024 году симпозиум он был полностью посвящен творчеству Булата Окуджавы, который провел в Нижнем Тагиле детские годы.