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Published Сегодня, 15:46

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Updated Сегодня, 15:48

Мэр Тагила Пинаев наградил победителей симпозиума городской скульптуры

Творения из металла и камня: в Тагиле наградили участников симпозиума скульптуры

7 августа 2024, 15:46
Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Мэр Тагила Пинаев наградил победителей симпозиума городской скульптуры

В Нижнем Тагиле чествовали мастеров, чьи скульптуры украсили Нижне-Выйский сквер. В этом году конкурс был посвящен творчеству композитора и барда Булата Окуджавы.

Мэр Владислав Пинаев в четверг, 7 августа, отметил наградами скульпторов, участников симпозиума «Сезон искусств в Демидовском крае», чьи работы украсили один из тагильских скверов, информирует пресс-служба мэрии.

Творческий форум проходит в городе в пятый раз. За это время участники создали 27 оригинальных скульптур, которые уже украшают тагильские улицы. В 2024 году симпозиум он был полностью посвящен творчеству Булата Окуджавы, который провел в Нижнем Тагиле детские годы.

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Как отметил один из победителей творческого конкурса Александр Иванов, творчеством Окуджавы он увлекается давно. Свою работу «Бумажный солдат» он назвал «странной», но выразил уверенность, что она заставит горожан задуматься.

А всего по итогам «сезона искусств» награды получили пятеро скульпторов.

Каждая работа является украшением сквера. Все работы становятся неотъемлемой частью пространств для отдыха тагильчан. Ими любуются, фотографируются на их фоне и получают позитивные эмоции, испытывают радость, — отметил на церемонии награждения Владислав Пинаев.

Напомним, что скульптуры по мотивам творчества Булата Окуджавы установили в Нижне-Выйском сквере в конце июля.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Культура#Нижний Тагил#Награждение#Владислав Пинаев#Булат Окуджава#Скульптуры#Творчество#Екатеринбург
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