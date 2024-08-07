Творения из металла и камня: в Тагиле наградили участников симпозиума скульптуры

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Мэр Владислав Пинаев в четверг, 7 августа, отметил наградами скульпторов, участников симпозиума «Сезон искусств в Демидовском крае», чьи работы украсили один из тагильских скверов, информирует пресс-служба мэрии.
Творческий форум проходит в городе в пятый раз. За это время участники создали 27 оригинальных скульптур, которые уже украшают тагильские улицы. В 2024 году симпозиум он был полностью посвящен творчеству Булата Окуджавы, который провел в Нижнем Тагиле детские годы.
Как отметил один из победителей творческого конкурса Александр Иванов, творчеством Окуджавы он увлекается давно. Свою работу «Бумажный солдат» он назвал «странной», но выразил уверенность, что она заставит горожан задуматься.
А всего по итогам «сезона искусств» награды получили пятеро скульпторов.
Каждая работа является украшением сквера. Все работы становятся неотъемлемой частью пространств для отдыха тагильчан. Ими любуются, фотографируются на их фоне и получают позитивные эмоции, испытывают радость, — отметил на церемонии награждения Владислав Пинаев.
Напомним, что скульптуры по мотивам творчества Булата Окуджавы установили в Нижне-Выйском сквере в конце июля.