Учитель из Нижнего Тагила победила в региональном конкурсе школьных спортивных клубов

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Преподаватель физкультуры победила в номинации «Звезды школьного спорта».
Ольга создала спортивный клуб «Лидер» четыре года назад. Здесь тренируется треть учеников. Ребята занимаются волейболом, баскетболом и многими другими видами спорта.
За время существования клуб завоевал около 200 наград на различных соревнованиях и конкурсах.
Сейчас руководитель клуба готовится к участию во всероссийском этапе конкурса, пишет Управление образования Нижнего Тагила.
Ранее свердловские боксеры завоевали четыре медали на Спартакиаде учащихся России.