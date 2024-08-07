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Published Сегодня, 11:19

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Updated Сегодня, 11:21

фото: Управление образования Нижнего Тагила

Учитель из Нижнего Тагила победила в региональном конкурсе школьных спортивных клубов

7 августа 2024, 11:19
фото: Управление образования Нижнего Тагила
Педагог Ольга Низкова из Нижнего Тагила победила в соревнованиях среди спортивных клубов.

Преподаватель физкультуры победила в номинации «Звезды школьного спорта».

Ольга создала спортивный клуб «Лидер» четыре года назад. Здесь тренируется треть учеников. Ребята занимаются волейболом, баскетболом и многими другими видами спорта.

За время существования клуб завоевал около 200 наград на различных соревнованиях и конкурсах.

Сейчас руководитель клуба готовится к участию во всероссийском этапе конкурса, пишет Управление образования Нижнего Тагила.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Соревнования#Учитель#Екатеринбург#Учительница
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