В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге зафиксировано 25 ложных сообщений о минировании

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
В минувшем году было зарегистрировано 14 аналогичных случаев. За ложные сообщения гражданам может грозить от 3 до 5 лет тюремного заключения, замначальника Линейного отдела полиции Никита Приблуда в эфире телеканала «ОТВ-Екатеринбург».
Кроме того, самым распространенным преступлением в аэропорту является кража вещей у пассажиров. Также люди пытаются пронести с собой предметы, которые по виду напоминают боеприпасы или оружие.
Напомним, 3 июля 2024 года в Свердловской области пассажир рейса «Екатеринбург — Пенза» опаздывал и, чтобы успеть на самолет, сообщил о «минировании». Из-за этого вылет задержался.