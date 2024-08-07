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В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге зафиксировано 25 ложных сообщений о минировании

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге зафиксировано 25 ложных сообщений о минировании

7 августа 2024, 10:07
Фото: Изображение Midjourney
25 ложных сообщений о минировании в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге зафиксировано с начала 2024 года.

В минувшем году было зарегистрировано 14 аналогичных случаев. За ложные сообщения гражданам может грозить от 3 до 5 лет тюремного заключения, замначальника Линейного отдела полиции Никита Приблуда в эфире телеканала «ОТВ-Екатеринбург».

Кроме того, самым распространенным преступлением в аэропорту является кража вещей у пассажиров. Также люди пытаются пронести с собой предметы, которые по виду напоминают боеприпасы или оружие.

Напомним, 3 июля 2024 года в Свердловской области пассажир рейса «Екатеринбург — Пенза» опаздывал и, чтобы успеть на самолет, сообщил о «минировании». Из-за этого вылет задержался.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Статистика#Кольцово#Преступление#Самолет#ЧП#Аэропорт#Правонарушение#18+#Екатеринбург#Инцидент#Тревога#Ложное минирование
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