В Челябинской области средняя зарплата достигла 60 тысяч рублей

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
Работодатели региона значительнее всего подняли зарплаты работникам спортклубов и салонов красоты (+33,8%, 59,4 тысячи рублей), сферы инвестиций (+32%, 96,6 тысячи рублей) и сельхоза (+31,8%, 99,7 тысячи рублей), пишет uralpolit.ru.
Кроме того, наибольшую заработную плату в июле-начале августа готовы предложить соискателям в сферах «Высший и средний менеджмент» (101,2 тысячи рублей), «Сельское хозяйство» (99,7 тысячи рублей), «Добыча сырья» (97,9 тысячи рублей), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (96,6 тысячи рублей) и «Автомобильный бизнес» (85,6 тысячи рублей).