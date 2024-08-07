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В Екатеринбурге отменили концерт Глеба Самойлова

В Екатеринбурге отменили концерт Глеба Самойлова

7 августа 2024, 10:53
Фото: Группа «Глеб Самойлов — Агата Кристи 35» во ВКонтакте
В Екатеринбурге отменен концерт рок-музыканта Глеба Самойлова. Музыкальное мероприятие должно было пройти 9 августа 2024 года.

Выступление планировалось в концертном зале клуба в честь дня рождения Самойлова. По словам одного из организаторов, после того, как мероприятие было решено не проводить, прекратилась продажа билетов, однако их оставалось немного, пишет Ура.ру.

В официальной группе Глеба Самойлова во ВКонтакте сообщили, что концерт «по независящим причинам» в августе отменили. Новая дата — 4 января 2025 года.

Напомним, в июне 2024 года в Екатеринбурге не состоялся рок-фестиваль «Кардиограмма». Его планировали проводить в течение двух дней. Ранее фестиваль уже отменяли.

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