В Екатеринбурге отменили концерт Глеба Самойлова

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Выступление планировалось в концертном зале клуба в честь дня рождения Самойлова. По словам одного из организаторов, после того, как мероприятие было решено не проводить, прекратилась продажа билетов, однако их оставалось немного, пишет Ура.ру.
В официальной группе Глеба Самойлова во ВКонтакте сообщили, что концерт «по независящим причинам» в августе отменили. Новая дата — 4 января 2025 года.
Напомним, в июне 2024 года в Екатеринбурге не состоялся рок-фестиваль «Кардиограмма». Его планировали проводить в течение двух дней. Ранее фестиваль уже отменяли.