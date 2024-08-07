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Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

В Екатеринбурге пенсионерка рискует остаться без жилья из-за незаключенного брака

В Екатеринбурге пенсионерка рискует остаться без жилья из-за незаключенного брака

7 августа 2024, 10:04
Фото: 1MI
Екатеринбурженка не смогла получить наследство от своего мужа из-за того, что они никогда не регистрировали брак.

75-летняя Зиля Хайруллина прожила в браке со своим мужем 30 лет, правда, брак официально они не заключали. Из-за этого после смерти супруга его доля в квартире отошла городу.

Пенсионерка несколько раз обращалась в суд с просьбой признать ее наследницей. Однако суд отказывал ей в иске. Женщина обеспокоена тем, что после продажи доли в квартиру могут заселиться захватчики, которые могут выселить ее.

Неравнодушный риелтор, который пожелал остаться анонимным, будет помогать женщине отстаивать свои права, пишет URA.RU.

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