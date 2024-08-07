В Екатеринбурге пенсионерка рискует остаться без жилья из-за незаключенного брака

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
75-летняя Зиля Хайруллина прожила в браке со своим мужем 30 лет, правда, брак официально они не заключали. Из-за этого после смерти супруга его доля в квартире отошла городу.
Пенсионерка несколько раз обращалась в суд с просьбой признать ее наследницей. Однако суд отказывал ей в иске. Женщина обеспокоена тем, что после продажи доли в квартиру могут заселиться захватчики, которые могут выселить ее.
Неравнодушный риелтор, который пожелал остаться анонимным, будет помогать женщине отстаивать свои права, пишет URA.RU.
Ранее стало известно, что 6 августа мошенники похитили 5,5 млн рублей у жителей Екатеринбурга.