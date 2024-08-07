В городах Свердловской области перекроют дороги из-за праздников

Posted Сегодня, 15:00
Published Сегодня, 15:00
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Из-за ремонта железнодорожного переезда по нему закроют движение 8 августа в деревне Сагра.
А из-за праздников движение будет ограниченно в Заречном, Мезенском, Гагарке и в Курманке. Ограничения будут действовать 16, 17 и 24 августа соответственно.
10 августа будут праздновать День образования Талицкого района, там тоже перекроют движение по некоторым улицам.
Напомним, что власти Екатеринбурга хотят перегородить центр города. А все из-за марафона «Европа — Азия».