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В городах Свердловской области перекроют дороги из-за праздников

В городах Свердловской области перекроют дороги из-за праздников

7 августа 2024, 15:00
Фото: 1MI
В шести городах Свердловской области перекроют дороги из-за ремонта и праздников.

Из-за ремонта железнодорожного переезда по нему закроют движение 8 августа в деревне Сагра.

А из-за праздников движение будет ограниченно в Заречном, Мезенском, Гагарке и в Курманке. Ограничения будут действовать 16, 17 и 24 августа соответственно.

10 августа будут праздновать День образования Талицкого района, там тоже перекроют движение по некоторым улицам.

Напомним, что власти Екатеринбурга хотят перегородить центр города. А все из-за марафона «Европа — Азия».

Трамвайное движение полностью перекрыто на ЖБИ в Екатеринбурге
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