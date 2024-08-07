В Нижнем Тагиле простились с испытателем танков, который погиб под завалами

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Анатолий Огарков работал на Уралвагонзаводе около 20 лет. Он испытывал танки, которые завод производил. «Его фирменным трюком была стрельба в прыжке», — поделился коллега погибшего в интервью для URA.RU.
Попрощаться с Анатолием пришло более 350 человек. Люди с трудом поместились в прощальном зале. Психологи МЧС всю церемонию успокаивали маму и жену Анатолия. Вдова сжимала в руках танкистский шлем.
Напомним, что трагедия произошла 1 августа в Нижнем Тагиле. 10 человек погибли и 26 пострадали.