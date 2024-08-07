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В Нижнем Тагиле простились с испытателем танков, который погиб под завалами

В Нижнем Тагиле простились с испытателем танков, который погиб под завалами

7 августа 2024, 08:52
Фото: URA.RU
Сотрудник УВЗ 20 лет трудился на предприятии, он погиб после обрушения дома в Нижнем Тагиле.

Анатолий Огарков работал на Уралвагонзаводе около 20 лет. Он испытывал танки, которые завод производил. «Его фирменным трюком была стрельба в прыжке», — поделился коллега погибшего в интервью для URA.RU.

Попрощаться с Анатолием пришло более 350 человек. Люди с трудом поместились в прощальном зале. Психологи МЧС всю церемонию успокаивали маму и жену Анатолия. Вдова сжимала в руках танкистский шлем.

Напомним, что трагедия произошла 1 августа в Нижнем Тагиле. 10 человек погибли и 26 пострадали.

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