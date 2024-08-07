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В Свердловской области предлагают ввести алименты за брошенных собак

В Свердловской области предлагают ввести алименты за брошенных собак

7 августа 2024, 12:11
Фото: Изображение Midjourney
В свердловской области предложили решить проблему бездомных собак, заставив их владельцев платить алименты на животных.

Данную инициативу предложил депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер, пишет 66.ru.

Для этого он предложил ввести чипирование собак, чтобы вычислить хозяина было просто.

На Урале за последние 5 лет поймали 4,5 тысячи бесхозяйных собак. Из них только чуть более полторы тысячи удалось пристроить, найти новых хозяев.

Отмечается, что за 2024 год собаки покусали 5780 человек, причем в более чем половине случаев у животного был владелец.

Ранее в Екатеринбурге спасена измученная собака.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Закон#Депутат#Собака#Алименты#Екатеринбург
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