В Свердловской области предлагают ввести алименты за брошенных собак

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Данную инициативу предложил депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер, пишет 66.ru.
Для этого он предложил ввести чипирование собак, чтобы вычислить хозяина было просто.
На Урале за последние 5 лет поймали 4,5 тысячи бесхозяйных собак. Из них только чуть более полторы тысячи удалось пристроить, найти новых хозяев.
Отмечается, что за 2024 год собаки покусали 5780 человек, причем в более чем половине случаев у животного был владелец.
Ранее в Екатеринбурге спасена измученная собака.