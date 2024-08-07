В Свердловской области продают кота по кличке Dolсе&Gаbbаnа за 50 млн рублей.

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Объявление о продаже кота за такую круглую сумму появилось на «Авито».
Данную стоимость владелец обосновывает «королевской кровью» кота.
Хозяин предупреждает, что содержать питомца будет не дешево, ведь ест он исключительно пюрe высшего качества с индейкой из серии детского питания. Любит котейка полакомиться огурцами и не откажется от овсяной кашки.
Вот только в лоток он не очень любит ходить.
А еще котику ищут невесту королевских кровей.
Напомним, в Екатеринбурге продают 80-летний автомобиль за 9,5 млн рублей.