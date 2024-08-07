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Posted Сегодня, 06:24

Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

В Нижнем Тагиле продают кота по кличке Dolсе&Gаbbаnа за 50 млн рублей

В Свердловской области продают кота по кличке Dolсе&Gаbbаnа за 50 млн рублей

7 августа 2024, 06:24
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле продают кота по кличке Dolсе&Gаbbаnа за 50 млн рублей

В Свердловской области продают кота по кличке Dolсе&Gаbbаnа за 50 млн рублей.

Объявление о продаже кота за такую круглую сумму появилось на «Авито».

Данную стоимость владелец обосновывает «королевской кровью» кота.

Хозяин предупреждает, что содержать питомца будет не дешево, ведь ест он исключительно пюрe высшего качества с индейкой из серии детского питания. Любит котейка полакомиться огурцами и не откажется от овсяной кашки.

Вот только в лоток он не очень любит ходить.

А еще котику ищут невесту королевских кровей.

Напомним, в Екатеринбурге продают 80-летний автомобиль за 9,5 млн рублей.

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