tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:46

Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

В Свердловской области снесут памятник Ленину

В Свердловской области снесут памятник Ленину

7 августа 2024, 12:46
Фото: 1MI
В Ревде Свердловской области снесут памятник Владимиру Ильичу.

Кран для сноса памятника уже подогнали на площадь Победы.

Выяснилось, что памятник Ильичу решили отреставрировать. Об этом рассказали в мэрии Ревды. Там пояснили, что по условиям контракта на ремонт памятника выделено 50 дней. И еще 20 заложено на установку обновленного Ленина на прежнее место.

В середине октября памятник должен вернуться на свое место.

Напомним, на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле реставрируют фонтан.

К декабрю в Екатеринбурге отремонтируют часовню Святой Екатерины
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Ревда#Ремонт#Памятник#Екатеринбург#Ленин
Подпишитесь
Без смога не обошлось: превышений по выбросам за июль в Нижнем Тагиле не было
Сегодня, 06:37
В поселке Старатель под Нижним Тагилом отремонтировали улицу Каспийскую
Сегодня, 08:04
Театр кукол в Нижнем Тагиле празднует юбилей
Сегодня, 08:03
Свердловские спасатели завоевали золото в чемпионате по плаванию МЧС УрФО
Сегодня, 07:22
Похолодание ожидается в Свердловской области из-за арктического циклона
Сегодня, 06:58
80 «социальных паспортов» составлено для пострадавших при обрушении дома в Тагиле
Сегодня, 06:53