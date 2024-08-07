В Свердловской области снесут памятник Ленину

Выяснилось, что памятник Ильичу решили отреставрировать. Об этом рассказали в мэрии Ревды. Там пояснили, что по условиям контракта на ремонт памятника выделено 50 дней. И еще 20 заложено на установку обновленного Ленина на прежнее место.