Владельцам каких имен бывает проще достичь успеха и разбогатеть

Анна старается устроиться на работу туда, где ей будет комфортно. Обладательница этого имени руководствуется в жизни преимущественно чувствами, а не разумом. Но, находясь на рабочем месте, действует вдумчиво и без спешки, трудится в спокойном темпе. Анна отдает работе все свои силы, а размер зарплаты для нее скорее вторичен, пишет newia.ru.