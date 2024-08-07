Водитель без прав чуть не погубил четырех девушек в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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Updated Сегодня, 07:37
6 августа на трассе около деревни Большое Седельниково произошло ДТП. Водитель без прав многократно превысил скорость, не справился с управлением и вылетел с дороги.
По данным ГИБДД, 27-летний водитель уже неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД.
В результате аварии водитель, девушки 16 и 17 лет получили множественные травмы. Одна из пассажирок не пострадала. Сейчас пострадавшие проходят лечение. В ГАИ отметили, что никто из пассажиров не был пристегнут ремнями безопасности.
На любителя нарушать правила дорожного движения сотрудники ГАИ составили очередной протокол. Его также проверят на алкотестере, но уже в больнице, в которую он попал.
Напомним, что 5 августа под Первоуральском грузовик влетел в легковушку.