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Водитель без прав чуть не погубил четырех девушек в Свердловской области

Водитель без прав чуть не погубил четырех девушек в Свердловской области

7 августа 2024, 07:35
Фото: ГИБДД Свердловской области
Водитель без прав с четырьмя пассажирками вылетел в кювет в Свердловской области.

6 августа на трассе около деревни Большое Седельниково произошло ДТП. Водитель без прав многократно превысил скорость, не справился с управлением и вылетел с дороги.

По данным ГИБДД, 27-летний водитель уже неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

В результате аварии водитель, девушки 16 и 17 лет получили множественные травмы. Одна из пассажирок не пострадала. Сейчас пострадавшие проходят лечение. В ГАИ отметили, что никто из пассажиров не был пристегнут ремнями безопасности.

На любителя нарушать правила дорожного движения сотрудники ГАИ составили очередной протокол. Его также проверят на алкотестере, но уже в больнице, в которую он попал.

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#Вадим Бредников#Происшествия#ДТП#Свердловская область#Полиция#Пострадавшие#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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