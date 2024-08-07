Заделали в землю горсть этого удобрения и поразились: морковь выросла слаще персика

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
В августе морковь активно растет, наливается и набирает силу. В это время опытные дачники вносят в почву калийные удобрения, которые помогают корнеплодам вырасти более приятными на вкус, рассказала блогер и агроном, эксперт портала «Белновости» Анастасия Коврижных.
В августе для огородной культуры идеально подойдёт сульфат калия. Также можно внести монофосфат калия (в нём есть и фосфор) и борофоску (она является источником не только калия и фосфора, но и бора, кальция и магния), — советует эксперт.
Сульфат калия можно вносить тремя способами:
А вот чего точно следует избегать в августе — так это подкормок азотистыми удобрениями, также советует эксперт Коврижных. По ее словам, азот будет стимулировать развитие зеленой массы. В результате у моркови будет пышная и красивая ботва, а плоды — маленькие, жесткие и невкусные.
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