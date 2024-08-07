Заделали в землю горсть этого удобрения и поразились: морковь выросла слаще персика

А вот чего точно следует избегать в августе — так это подкормок азотистыми удобрениями, также советует эксперт Коврижных. По ее словам, азот будет стимулировать развитие зеленой массы. В результате у моркови будет пышная и красивая ботва, а плоды — маленькие, жесткие и невкусные.