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Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Агроном Коврижных рассказала, чем подкормить морковь в августе для сладости

Заделали в землю горсть этого удобрения и поразились: морковь выросла слаще персика

7 августа 2024, 12:42
Фото: 1MI

Агроном Коврижных рассказала, чем подкормить морковь в августе для сладости

Вкус моркови во многом зависит от состава почвы, в которой она растет. Чтобы корнеплоды получились сладкими и сочными, нужно вовремя подкормить их одним полезным удобрением.

В августе морковь активно растет, наливается и набирает силу. В это время опытные дачники вносят в почву калийные удобрения, которые помогают корнеплодам вырасти более приятными на вкус, рассказала блогер и агроном, эксперт портала «Белновости» Анастасия Коврижных.

В августе для огородной культуры идеально подойдёт сульфат калия. Также можно внести монофосфат калия (в нём есть и фосфор) и борофоску (она является источником не только калия и фосфора, но и бора, кальция и магния), — советует эксперт.
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Сульфат калия можно вносить тремя способами:

  • Заделывать в сухом виде почву. Расход составит около 6 граммов на квадратный метр. После этого землю нужно обязательно полить;
  • В жидком виде для корневых подкормок. Растворяем 20-30 граммов вещества в в 10 литрах воды и поливаем растения;
  • В жидком виде для опрыскиваний. Это своеобразная реанимация для растений, которые испытывают острую нехватку калия. Для этого нужно развести около 35-40 граммов сульфата калия в 10 литрах и обработать ботву в сухую погоду.

А вот чего точно следует избегать в августе — так это подкормок азотистыми удобрениями, также советует эксперт Коврижных. По ее словам, азот будет стимулировать развитие зеленой массы. В результате у моркови будет пышная и красивая ботва, а плоды — маленькие, жесткие и невкусные.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Урожай#Окружающая среда#Дача#Уход#Удобрения#Дом и сад#КЦ
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