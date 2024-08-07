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Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Заросшую нагаром плиту на даче отмыла за 10 минут: помогло копеечное средство

Заросшую нагаром плиту на даче отмыла за 10 минут: помогло копеечное средство

7 августа 2024, 13:33
Фото: 1MI
Плита на даче обычно выглядит потрепанно: готовят на ней много, а до мытья у хозяек руки не всегда доходят. Если вы все же решились на генеральную чистку своей незаменимой помощницы, не пользуйтесь химией, лучше возьмите натуральное, но очень эффективное средство.

Речь идет об обычной пищевой соде, которую знающие хозяйки успешно используют вместо дорогих химических порошков. Эффект от чистки плиты содой будет просто потрясающим: она не только с легкостью убирает застарелые пятна, но и высветляет следы от нагара на эмали. О том, как правильно почистить плиту содой, рассказывают эксперты блога «Уют и тепло моего дома».

Наводим в чашке раствор из пищевой соды и воды, наносим эту кашицу на поверхность плиты при помощи губки. В те места, где особенно сильные загрязнения: нагар и засохший жир, обычно это вокруг конфорок бывает, наносим средства побольше, — советуют эксперты.

Соду необходимо оставить на 5 минут для воздействия. Если загрязнение очень сильное, то это время можно увеличить. Порошок будет постепенно размягчать и разрушать нагар, в результате он просто отойдет кусками. Вам останется лишь убрать грязь и промыть плиту чистой водой.

Фото: tagilcity.ru

После содовой обработки плита будет сверкать, а старые пятна высветлятся.

В чем же секрет пищевой соды, которая продается в любом магазине за сущие копейки? Все дело в том, что этот порошок способен растворять органические соединения. А минеральная структура частиц соды дает мягкий абразивный эффект. В результате это дешевое средство не уступает по эффективности дорогим чистящим порошкам и кремам.

Эти пять признаков выдадут в вас классическую неряху.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Уборка#Дом#Окружающая среда#Плита#Дом и сад#КЦ
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