Заросшую нагаром плиту на даче отмыла за 10 минут: помогло копеечное средство

Плита на даче обычно выглядит потрепанно: готовят на ней много, а до мытья у хозяек руки не всегда доходят. Если вы все же решились на генеральную чистку своей незаменимой помощницы, не пользуйтесь химией, лучше возьмите натуральное, но очень эффективное средство.

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