Заросшую нагаром плиту на даче отмыла за 10 минут: помогло копеечное средство

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Речь идет об обычной пищевой соде, которую знающие хозяйки успешно используют вместо дорогих химических порошков. Эффект от чистки плиты содой будет просто потрясающим: она не только с легкостью убирает застарелые пятна, но и высветляет следы от нагара на эмали. О том, как правильно почистить плиту содой, рассказывают эксперты блога «Уют и тепло моего дома».
Наводим в чашке раствор из пищевой соды и воды, наносим эту кашицу на поверхность плиты при помощи губки. В те места, где особенно сильные загрязнения: нагар и засохший жир, обычно это вокруг конфорок бывает, наносим средства побольше, — советуют эксперты.
Соду необходимо оставить на 5 минут для воздействия. Если загрязнение очень сильное, то это время можно увеличить. Порошок будет постепенно размягчать и разрушать нагар, в результате он просто отойдет кусками. Вам останется лишь убрать грязь и промыть плиту чистой водой.
После содовой обработки плита будет сверкать, а старые пятна высветлятся.
В чем же секрет пищевой соды, которая продается в любом магазине за сущие копейки? Все дело в том, что этот порошок способен растворять органические соединения. А минеральная структура частиц соды дает мягкий абразивный эффект. В результате это дешевое средство не уступает по эффективности дорогим чистящим порошкам и кремам.
Эти пять признаков выдадут в вас классическую неряху.