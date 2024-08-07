Житель Сысертского района осужден на 18 лет за убийство, поджог и разбой

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Мужчина вместе со своими знакомыми употреблял алкоголь. Между ним и другим мужчиной разгорелся конфликт. Он пытался убить оппонента, однако тот выбежал из дома. Тогда свердловчанин напал на его жену и, пытаясь узнать, где он, ударил ее несколько раз ножом. Женщина скончалась, рассказали в пресс-службе регионального СК.
После этого он отобрал телефон у несовершеннолетнего сына убитой. Также мужчина решил убить троих человек, которые стали свидетелями убийства, включая ребенка. Он запер их в доме, облил здание бензином и поджег. Однако потерпевшие смогли выбраться наружу и потушить огонь.
Вскоре злоумышленника задержали. После проведенного расследования над ним состоялся суд. Его приговорили к 18 годам тюремного заключения.
Напомним, жителя Туринска приговорили к пожизненному заключению за убийство двух человек.