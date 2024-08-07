Житель Сысертского района осужден на 18 лет за убийство, поджог и разбой

Мужчина вместе со своими знакомыми употреблял алкоголь. Между ним и другим мужчиной разгорелся конфликт. Он пытался убить оппонента, однако тот выбежал из дома. Тогда свердловчанин напал на его жену и, пытаясь узнать, где он, ударил ее несколько раз ножом. Женщина скончалась, рассказали в пресс-службе регионального СК.