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Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Жительница Первоуральска получила коммуналку на 15 тысяч за однушку

Жительница Первоуральска получила коммуналку на 15 тысяч за однушку

7 августа 2024, 11:30
Фото: 1MI
Хозяйка квартиры-студии получила счет за коммуналка на 15 тысяч рублей.

Владелица квартиры-студии на 24 квадрата получила счет на 15 тысяч. Причем сама коммуналка вышла всего на 1300 рублей, остальная сумма это перерасчет, передают в Е1.

Девушка рассказала, что дом на Емлина, 29 в Первоуральске новый, стоят счетчики, но жителям почему-то сделали перерасчет. Девушка отметила, что ей еще повезло, ведь у некоторых суммы куда больше.

Напомним, что в Свердловской области планируют увеличить коммунальные тарифы.

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#Вадим Бредников#Общество#Первоуральск#Свердловская область#Коммунальщики#Коммунальные платежи#Квартиры#Платежи#Перерасчет#Новые квартиры#Екатеринбург#Коммуналка
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