Жительница Первоуральска получила коммуналку на 15 тысяч за однушку

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Владелица квартиры-студии на 24 квадрата получила счет на 15 тысяч. Причем сама коммуналка вышла всего на 1300 рублей, остальная сумма это перерасчет, передают в Е1.
Девушка рассказала, что дом на Емлина, 29 в Первоуральске новый, стоят счетчики, но жителям почему-то сделали перерасчет. Девушка отметила, что ей еще повезло, ведь у некоторых суммы куда больше.
Напомним, что в Свердловской области планируют увеличить коммунальные тарифы.