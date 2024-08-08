Автобус признали самым опасным видом общественного транспорта в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Дело в том, что автобусы чаще всего попадают в ДТП из-за своей маневренности по сравнению с трамваями и троллейбусами. Последние едут по заданной траектории и не могут от нее отклониться.
Также количество автобусов и маршруток дает о себе знать, трамваев и автобусов значительно меньше. Поэтому и аварий с ними меньше.
Из-за частых резких маневров страдают и пассажиры автобусов. 113 человек пострадали в авариях с этим видом общественного транспорта.
Напомним, что в Екатеринбурге продолжат обновлять подвижной состав общественного транспорта.