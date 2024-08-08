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Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

Автобус признали самым опасным видом общественного транспорта в Свердловской области

Автобус признали самым опасным видом общественного транспорта в Свердловской области

8 августа 2024, 13:14
Фото: 1MI
101 авария с участием автобусов произошла в Свердловской области.

Дело в том, что автобусы чаще всего попадают в ДТП из-за своей маневренности по сравнению с трамваями и троллейбусами. Последние едут по заданной траектории и не могут от нее отклониться.

Также количество автобусов и маршруток дает о себе знать, трамваев и автобусов значительно меньше. Поэтому и аварий с ними меньше.

Из-за частых резких маневров страдают и пассажиры автобусов. 113 человек пострадали в авариях с этим видом общественного транспорта.

Напомним, что в Екатеринбурге продолжат обновлять подвижной состав общественного транспорта.

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#Вадим Бредников#Транспорт#ДТП#Свердловская область#Пассажиры#Трамваи#Общественный транспорт#Троллейбусы#Троллейбус#Городской транспорт#Автобусы#Екатеринбург#Авария#Аварии
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