Более сотни домов в Дегтярске остались без воды из-за аварии на неделю

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
Воды в домах нет уже на протяжении недели. По словам местных жителей, не хватает даже питьевой воды, в магазинах она закончилась. В городе подвозят воду, однако многим трудно добраться, рассказал ТВ-канал «ОТВ-Екатеринбург».
В мэрии сообщили, что ремонтные работы проводятся, однако они идут медленнее из-за того, что в трубах понижено давление. Также в городской администрации отметили, что ситуацию контролирует мэр.
Напомним, в Нижнем Тагиле на улице Пархоменко были проблемы с водоснабжением из-за повреждения водопровода.