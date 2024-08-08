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Более сотни домов в Дегтярске остались без воды из-за аварии на неделю

Более сотни домов в Дегтярске остались без воды из-за аварии на неделю

8 августа 2024, 04:30
Фото: Изображение Midjourney
В Дегтярске более, чем в сотне домов на улице Шуры Екимовой пропало водоснабжение. Это произошло из-за коммунальной аварии.

Воды в домах нет уже на протяжении недели. По словам местных жителей, не хватает даже питьевой воды, в магазинах она закончилась. В городе подвозят воду, однако многим трудно добраться, рассказал ТВ-канал «ОТВ-Екатеринбург».

В мэрии сообщили, что ремонтные работы проводятся, однако они идут медленнее из-за того, что в трубах понижено давление. Также в городской администрации отметили, что ситуацию контролирует мэр.

Напомним, в Нижнем Тагиле на улице Пархоменко были проблемы с водоснабжением из-за повреждения водопровода.

Люди в селе под Нижним Тагилом остались без воды и света из-за аварии
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Город#Вода#Водоснабжение#ЧП#Коммунальная авария#18+#Екатеринбург#Горожане#Инцидент
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