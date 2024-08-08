Девушка в Нижнем Тагиле пропала из реабилитационного центра

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
После побега девушка добралась до Нижнего Тагила. Ее задержали правоохранители и в конце июня 2024 года поместили в лечебное учреждение, рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила
Мать пропавшей не смогли найти. Подросток в день пропажи была одета в спортивные штаны, футболку и светлую спортивную обувь. Кроме того, у нее невысокий рост, темные волосы средней длины и худощавое телосложение.
Напомним, в Свердловской области нашли 14-летнего подростка, который убежал после ссоры с друзьями.