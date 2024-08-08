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Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Девушка в Нижнем Тагиле пропала из реабилитационного центра

Девушка в Нижнем Тагиле пропала из реабилитационного центра

8 августа 2024, 12:02
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле пропала 17-летняя девушка, которая находилась в социально-реабилитационном центре. Она ушла из дома осенью 2023 года.

После побега девушка добралась до Нижнего Тагила. Ее задержали правоохранители и в конце июня 2024 года поместили в лечебное учреждение, рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила

Мать пропавшей не смогли найти. Подросток в день пропажи была одета в спортивные штаны, футболку и светлую спортивную обувь. Кроме того, у нее невысокий рост, темные волосы средней длины и худощавое телосложение.

Напомним, в Свердловской области нашли 14-летнего подростка, который убежал после ссоры с друзьями.

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