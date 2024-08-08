tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Эта фатальная ошибка разрушит ваш дом: какие деревья запрещено сажать на участке

Эта фатальная ошибка разрушит ваш дом: какие деревья запрещено сажать на участке

8 августа 2024, 10:52
Фото: 1MI
Владельцы частных домов нередко высаживают на участке под окнами деревья, которые должны очищать воздух и защищать жилье от пыли. Однако некоторым видам не место на вашем участке. Какие деревья входят в стоп-лист — разбираемся с экспертами.

Эксперты Telegram-канала «Дневник дачника. Сад и огород» составили собственный список, в который вошли три вида распространенных в России пород деревьев.

Береза

«Белая береза под моим окном», символ России, воспетый гениальным поэтом. Прекрасное дерево, которое радует наш взор и приносит немало пользы человеку. Однако любоваться березками лучше где-нибудь в лесу или парке. Все дело в том, что это дерево губительно влияет на состав земли.

Вырастет до 30 метров и своими мощными корнями вытянет всю воду и питание из почвы, — предупреждают эксперты.

Если на огороде растет береза, то не стоит удивляться, что овощи на грядках чахнут и болеют.

Фото: 1MI

Ель

Пушистая красавица, напротив, обладает слабой корневой системой. Пока деревце маленькое, особой беды в этом нет. Однако елки растут достаточно быстро и со временем превращаются в этаких колоссов на глиняных ногах. Дерево крайне неустойчиво, и при сильном ветре может попросту рухнуть прямо на дом.

Спелую малину будете раздавать соседям: как собрать огромный урожай без лишних усилий
Узнать подробнее

Грецкий орех

Очень крупное дерево с очень густой тенью. Многим владельцам частных домов орех заменяет беседку: под его кроной приятно посидеть, отметить праздники, просто отдохнуть. Но есть два больших «но»:

  • листья ореха выделяют вещество, которое подавляет рост других растений в округе;
  • корни грецкого ореха способны разрушить фундамент дома.

Кроме того, плоды грецкого ореха обладают очень твердой скорлупой. При непогоде они могут повредить и окна дома, и крышу машины.

Ранее эксперты рассказали о легком способе получить саженец от любимой яблони.

Капуста трескается и пропадает: как уберечь кочаны на грядке
Узнать подробнее
Читайте также:
Топ-6 самых вкусных и устойчивых к вредителям сортов малины для вашей дачиКак правильно поливать растения на даче в жаркую погодуФитофтора съела помидоры: как защитить томаты от опасного заболевания
#Дарья Бобровицкая#Россия#Дом#Запрет#Окружающая среда#Сад#Деревья#Дом и сад#КЦ
Подпишитесь
Тагильчане заступились за обвиняемых по делу о взрыве дома на Сибирской
Сегодня, 09:15
В Екатеринбурге обвинение запросило для гражданки США 15 лет за госизмену
Сегодня, 09:13
Трехлетняя девочка ушла из детского сада в Екатеринбурге во время прогулки
Сегодня, 10:06
В Минздраве Свердловской области опровергли данные о штрафах фельдшерам
Сегодня, 11:13
В Екатеринбурге сожгли партию цветов с опасными насекомыми
Сегодня, 11:15
Семья задержанного газовщика Алимова составила петицию в защиту тагильчанина
Сегодня, 11:12