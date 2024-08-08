Эта фатальная ошибка разрушит ваш дом: какие деревья запрещено сажать на участке

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Эксперты Telegram-канала «Дневник дачника. Сад и огород» составили собственный список, в который вошли три вида распространенных в России пород деревьев.
«Белая береза под моим окном», символ России, воспетый гениальным поэтом. Прекрасное дерево, которое радует наш взор и приносит немало пользы человеку. Однако любоваться березками лучше где-нибудь в лесу или парке. Все дело в том, что это дерево губительно влияет на состав земли.
Вырастет до 30 метров и своими мощными корнями вытянет всю воду и питание из почвы, — предупреждают эксперты.
Если на огороде растет береза, то не стоит удивляться, что овощи на грядках чахнут и болеют.
Пушистая красавица, напротив, обладает слабой корневой системой. Пока деревце маленькое, особой беды в этом нет. Однако елки растут достаточно быстро и со временем превращаются в этаких колоссов на глиняных ногах. Дерево крайне неустойчиво, и при сильном ветре может попросту рухнуть прямо на дом.
Очень крупное дерево с очень густой тенью. Многим владельцам частных домов орех заменяет беседку: под его кроной приятно посидеть, отметить праздники, просто отдохнуть. Но есть два больших «но»:
Кроме того, плоды грецкого ореха обладают очень твердой скорлупой. При непогоде они могут повредить и окна дома, и крышу машины.
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