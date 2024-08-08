Эта фатальная ошибка разрушит ваш дом: какие деревья запрещено сажать на участке

«Белая береза под моим окном», символ России, воспетый гениальным поэтом. Прекрасное дерево, которое радует наш взор и приносит немало пользы человеку. Однако любоваться березками лучше где-нибудь в лесу или парке. Все дело в том, что это дерево губительно влияет на состав земли.