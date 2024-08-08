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Генерал-полковник в отставке заявил о невозможности взятия Курска Украиной

Генерал-полковник в отставке заявил о невозможности взятия Курска Украиной

8 августа 2024, 08:22
Фото: 1MI
6 августа стало известно, что ВСУ атаковали Курскую область. Генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов дал разъяснения по поводу атаки Украины на приграничные районы России.

Атака украинской армии на территории Курской области показала проблемы, к которым российская армия уже за последние два года привыкла. Это подчеркнуло недостатки в системе защиты районов, которые граничат не только с Украиной, но и с защитой приграничных районов в целом.

Леонид Ивашов — военный аналитик, доктор исторических наук и генерал-полковник в отставке, дал интервью «Новым Известиям».

Эксперт считает, что Украина напала в тот момент, когда никто этого не ожидал. Российские военноначальники успокаивают себя огромными размерами страны. Однако этот случай вывел наружу внутренние проблемы армии. С коррупцией начали бороться, но ее последствия еще долго будут тянутся за российскими войсками.

Ивашов считает, что Курск украинцы не возьмут.

Но эксперт задается вопросом, зачем создавались спецподразделения МВД и ФСБ, если они не участвуют в обороне.

Для более эффективного управления армией нужно разделить зоны ответственности. Кто-то должен отвечать за снабжение и деньги, а кто-то за управление солдатами, говорит отставной генерал.

Напомним, 1 августа стало известно о проведении военных учений под Екатеринбургом.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Свердловская область#Граница#Екатеринбург#Курск#СВО#ВСУ#Пограничники#Зона СВО
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