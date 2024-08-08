Год Семьи. Железная свадьба Волчёнковых

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Вопреки возрасту — Нине Федоровне 86 лет, Алексею Алексеевичу 91 год — они все так же молоды душой, радуются жизни.
Вот и вернувшись из сада «Леба» в Горбуново, где они отметили юбилейную, железную свадьбу, ветераны обменялись комплиментами.
— Дорогой, ты, как и 65 лет назад, все такой же живой и энергичный, — сказала Нина Фёдоровна.
— А ты всё такая же милая, любимая, единственная, — ответил Алексей Алексеевич.
И потекли по-доброму воспоминания: то, как вопреки трудностям креп, закалялся металл отношений, сделавший семейный союз нерушимым…
Будущие ростки семейных отношений закладываются еще в детстве. Именно тогда складываются, формируются отношения с миром, с окружающими людьми. У Алексея Волчёнкова этот путь начинался отнюдь не безоблачно. Еще до рождения сына умер отец. Жили тяжело, голодно. Матери, которая с утра до вечера была на работе, было трудно одной не то что воспитывать, а прокормить подрастающего сына. Выручила тетя Катя, которая взяла Алексея к себе. Семейная чета Коровиных жила на ВМЗ, на Верхней Черепанова. У них был свой дом, большой огород и корова-кормилица. Алексей быстро вжился в новую семью, подружился со своими старшими двоюродными братьями. Двое из них сражались с фашисткой нечистью на фронте, а один приближал Победу, работая на ВМЗ.
У Алексея же от войны остался «голодный привкус». Деликатесом в школе были булочки, за которыми выстраивалась очередь. Дети помогали раненым в госпитале, в частности, стирали обмундирование. Но в годы войны и позже оставалось время на спорт, который формировал бойцовский характер Алексея. У живого, энергичного Алексея уже тогда были спортивные успехи. Он был чемпионом города в беге на 400 метров, играл за городские команды в футбол и баскетбол, хотя роста был невысокого.
А ещё увлекался Алексей танцами. Поэтому, когда призвали в армию, был не только автомехаником, но и играл в футбол за сборную дивизии, вёл танцевальный кружок.
После окончания техникума физкультуры А. Волчёнков недолго поработал тренером-инструктором в спортклубе «Металлург» завода имени Куйбышева, а затем, более полувека, в народном образовании Нижнего Тагила. Тут рос по служебной лестнице, повышая свой профессиональный уровень: закончил институт физкультуры, различные курсы, много занимался самообразованием…
Путь педагога начался в школе №30 на Гальянке. Благодаря молодому учителю физкультуры кипели спортивные страсти не только в школе, но и на пруду. Там не только бегали на лыжах, но и на расчищенной площадке катались на коньках, занимались гимнастикой и т. д. Многих тогда Алексей Волчёнков увлёк физкультурой и спортом, в том числе Валерия Язовских, который стал учителем физкультуры, основателем педагогической династии Язовских, о которой TagilCity.ru писал ранее.
Но в 1961 году учеников и учителей 30-й перевели в новую, более современную, просторную 90-ю школу. И снова А. Волчёнков принимает самое активное участие в создании спортивной базы, школьного стадиона. Как результат, новые успехи подопечных тренера, выступления волейболистов и баскетболистов школы на областном уровне. Энергичного педагога в 1973 году назначили директором 90-й школы. Это был новый поворот в судьбе А. Волчёнкова. В ответе он был уже не только за спортивную, а за всю деятельность школы.
А потом началось бурное строительство Гальяно-Горбуновского массива, стали нужны новые школы. Опыт Алексея Алексеевича пригодился. Со строительства нового образовательного учреждения он начал директорствовать сначала в 80-й, а затем в 40-й школе. Причём в номера школ была заложена определённая символика: 80-ую построили в год московской Олимпиады, а 40-ую — в 1985-м, в год 40-летия Победы.
В этих школах директор продолжал вести уроки физкультуры. Причём теория у него тесно переплеталась с практикой: не только на словах объяснял, но и показывал, например, как правильно выполнить то или иное упражнение, как подтянуться на перекладине. Он и сейчас, в 91 год, подтягивается: чем не пример для молодежи! Многих школьников А. Волчёнков увлёк туризмом: исходил не только окрестности Нижнего Тагила, но и сплавлялся по рекам. Летом вместе с женой он работал в пионерских лагерях.
Ветеран педагогического труда, заслуженный учитель Российской Федерации, член Совета Героев Соцтруда свою педагогическую деятельность закончил, когда ему было уже далеко за 70. Это ли не пример педагогического долголетия! Но гордится ветеран не только своей педагогической деятельностью, но и семьей, горячо любимой женой Ниной Федоровной, с которой душа в душу уже прожил 65 лет.
— Женщин называют хранительницами семейного очага. Как Вам удалось не затушить его за долгие годы совместной жизни? — спросил я.
— Наверно, гены сыграли свою роль, пример моих родителей, — ответила Нина Фёдоровна. — Папа, Фёдор Иванович Делидов, — главный механик, мама, Софья Павловна, экономист Невьянского механического завода, были не только сильно загружены на работе, но и дома, так как в семье воспитывали четверо детей. Но всех подняли на ноги в тяжелые военные и первые послевоенные годы, все смогли выучиться, получить высшее образование.
Нина пошла по стопам бабушки, известной в Невьянске учительницы Апполинарии Ивановны Бердюгиной. Нина, как одна из лучших учениц школы, без труда поступила на химико-биологический факультет Нижнетагильского пединститута. Там жизнь била ключом. Вчерашних абитуриентов отправили на целину, в Кустанайскую область, где шла битва за хлеб. Им, девчонкам, пришлось перелопатить плицами, огромными совками с ручкой-скобой, многие тонны зерна. За этот трудовой подвиг на первом курсе студентке Делидовой вручили медаль «За освоение целины». И таких трудовых семестров у Нины было несколько. В пединституте, на дне рождения сокурсницы, познакомилась она с Алексеем, который вскоре стал ее мужем.
После окончания вуза Нина Федоровна сначала преподавала биологию в школе-интернате №2 Нижнего Тагила. Теория у молодого педагога тесно переплеталась с практикой. Под ее руководством дети с удовольствием работали на пришкольном участке, выращивали овощи и фрукты. Настолько успешно, что их приглашали на ВДНХ.
Рост авторитета Н. Ф. Волчёнковой напрямую сказался на профессиональном росте. Нина Фёдоровна стала заместителем директора по учебной работе школы-интерната №2, а затем, в 1977 году, специалистом гороно. За ней закрепили Ленинский район, спецшколы №15, 16, 31, школу глухих, интернаты, детский дом. За сравнительно короткий срок Нина Федоровна, у которой уже был за плечами дефектологический факультет Свердловского пединститута, вошла в курс работы с особенными детьми.
С ними, в том числе стараниями Н. Ф. Волчёнковой, стали работать больше. Появился реабилитационный центр «Серебряное копытце», стали открываться коррекционные классы в школах. В новых экономических реалиях, в середине 90-х годов, комиссия по работе с особенными детьми, работавшая на общественных началах, стала постоянной. Нина Фёдоровна стала председателем областной психолого-медико-педагогической комиссии с правом комплектации всех спецшкол округа. Как председатель, Н. Ф. Волчёнкова была в ответе за диагностику детей, выбор программы их реабилитации, социализации в обществе.
Она старалась понять каждого ребенка, его боли и чаяния. Коллеги всегда отмечали ее доброжелательность, бережное отношение к детям. А самая большая награда для нее — встретив уже ставшего взрослым ребенка, узнать, что он состоялся в жизни, что её усилия не были напрасными. Счет таких спасённых ею детей за десятилетия педагогической деятельности, конечно, идет не на сотни, а тысячи.
Не нарадуются Волчёнковы и своим детям, внукам. Так, старший сын Андрей окончил институт в Санкт-Петербурге, ныне возглавляет предприятие по выпуску медицинского оборудования. Младший сын Олег окончил Челябинский политехнический институт, ныне работает на УВЗ, часто помогает родителям. Внуки: Сергей — кандидат экономических наук, Станислав — врач-онколог, Владимир — юрист. Все они стали успешными людьми, как говорится, состоялись в жизни.
Дети, внуки — цветы жизни Волчёнковых. А еще цветы радуют супружескую чету в саду в Горбуново. Туда, на природу, их особенно тянет. Там и дышится легче, и душа отдыхает!
Виктор Кузнецов