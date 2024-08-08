Год Семьи. Железная свадьба Волчёнковых

Будущие ростки семейных отношений закладываются еще в детстве. Именно тогда складываются, формируются отношения с миром, с окружающими людьми. У Алексея Волчёнкова этот путь начинался отнюдь не безоблачно. Еще до рождения сына умер отец. Жили тяжело, голодно. Матери, которая с утра до вечера была на работе, было трудно одной не то что воспитывать, а прокормить подрастающего сына. Выручила тетя Катя, которая взяла Алексея к себе. Семейная чета Коровиных жила на ВМЗ, на Верхней Черепанова. У них был свой дом, большой огород и корова-кормилица. Алексей быстро вжился в новую семью, подружился со своими старшими двоюродными братьями. Двое из них сражались с фашисткой нечистью на фронте, а один приближал Победу, работая на ВМЗ.