Готовим волшебный и дешевый спрей от пыли: об этом рецепте из Франции знают единицы

Убирать пыль смоченной в обычной воде тряпкой — вчерашний век. Продвинутые жительницы Европы давно готовят своими руками одно хитрое средство, которое не только существенно облегчает уборку, но и создает в комнате неповторимый приятный аромат. Эксперт по домоводству Марина Жукова, автор и ведущая тематического Telegram-канала, рассказала, что секрет приготовления волшебного спрея от домашней пыли ей открыла подруга из Франции.