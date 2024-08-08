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Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Эксперт Жукова: вот как приготовить эффективный спрей от домашней пыли

Готовим волшебный и дешевый спрей от пыли: об этом рецепте из Франции знают единицы

8 августа 2024, 09:48
Фото: 1MI

Эксперт Жукова: вот как приготовить эффективный спрей от домашней пыли

Домашняя пыль образуется просто с космической скоростью. Чтобы не проводить все свободное время с тряпкой в руках, воспользуйтесь уникальным домашним спреем, которым активно пользуются французские домохозяйки.

Убирать пыль смоченной в обычной воде тряпкой — вчерашний век. Продвинутые жительницы Европы давно готовят своими руками одно хитрое средство, которое не только существенно облегчает уборку, но и создает в комнате неповторимый приятный аромат. Эксперт по домоводству Марина Жукова, автор и ведущая тематического Telegram-канала, рассказала, что секрет приготовления волшебного спрея от домашней пыли ей открыла подруга из Франции.

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Ингредиенты:

  • вода — 1 стакан;
  • белый уксус — 4 столовые ложки;
  • оливковое масло — 2 столовые ложки;
  • эфирное масло лемонграсса — 10-15 капель.
Лемонграсс обладает антибактериальными свойствами и отпугивает насекомых, что очень приятно. Но если у вас нет лемонграсса, не расстраивайтесь! Можно заменить его на масло лимона, лаванды, мяты, корицы или чайного дерева, — советует Марина Жукова.

Все ингредиенты необходимо перелить в пульверизатор и тщательно взболтать. Перед уборкой спрей наносят на тряпку и протирают загрязненные поверхности. Никаких разводов и жирных пленок не останется, благодаря уксусу.

Я тестирую этот спрей уже с середины января, и могу с уверенностью сказать: он работает на все 100%! — уверяет эксперт.

Ранее эксперты рассказали, с помощью какого дешевого средства можно отмыть грязную плиту на даче за считанные минуты.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Уборка#Дом#Окружающая среда#Дом и сад#КЦ
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