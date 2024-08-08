Готовим волшебный и дешевый спрей от пыли: об этом рецепте из Франции знают единицы

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Убирать пыль смоченной в обычной воде тряпкой — вчерашний век. Продвинутые жительницы Европы давно готовят своими руками одно хитрое средство, которое не только существенно облегчает уборку, но и создает в комнате неповторимый приятный аромат. Эксперт по домоводству Марина Жукова, автор и ведущая тематического Telegram-канала, рассказала, что секрет приготовления волшебного спрея от домашней пыли ей открыла подруга из Франции.
Ингредиенты:
Лемонграсс обладает антибактериальными свойствами и отпугивает насекомых, что очень приятно. Но если у вас нет лемонграсса, не расстраивайтесь! Можно заменить его на масло лимона, лаванды, мяты, корицы или чайного дерева, — советует Марина Жукова.
Все ингредиенты необходимо перелить в пульверизатор и тщательно взболтать. Перед уборкой спрей наносят на тряпку и протирают загрязненные поверхности. Никаких разводов и жирных пленок не останется, благодаря уксусу.
Я тестирую этот спрей уже с середины января, и могу с уверенностью сказать: он работает на все 100%! — уверяет эксперт.
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