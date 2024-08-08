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Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Хватит тоннами лить химию в унитаз: отмоете его до блеска этим дешевым средством

Хватит тоннами лить химию в унитаз: отмоете его до блеска этим дешевым средством

8 августа 2024, 11:32
Фото: 1MI
Чтобы унитаз блестел и сверкал, а в туалетной комнате всегда приятно пахло, попробуйте добавить в свой боевой арсенал новое натуральное чистящее средство. Стоит оно копейки, а усилий вы потратите совсем немного.

В последние годы в моду вошли подвески на унитазы, которые помогают поддерживать чистоту изнутри. Эти средства действительно эффективны, но мало кто задумывается, что таким образом мы сливаем в канализацию тонны химии. Чтобы сантехника всегда оставалась безупречной, вполне достаточно ухаживать за ней два раза в неделю. Чистить ее мы будем дешевой и эффективной пастой, которую приготовим из соды и лимонной кислоты. Как приготовить и применить средство, рассказывают эксперты портала «Белновости».

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Смешиваем треть стакана соды и четверть стакана лимонки, высыпаем в унитаз, через 30-40 минут чистим, — советуют эксперты.

Если лимонной кислоты нет под рукой, но в холодильнике завалялся лимон, то вполне можно использовать его сок.

Фото: 1MI

Сода обладает абразивными свойствами и хорошо отчищает любые загрязнения. Лимонная кислота является отличным растворителем. Например, она эффективно борется с мочевым камнем. Если в районе слива воды много наростов, то лимонную кислоту можно использовать и без соды с единственной целью растворить некрасивый налет. Для этого нужно приготовить пасту из кислоты и воды, нанести на стенки и оставить для воздействия примерно на час. После этого размягченный налет можно счистить жестким ершиком.

Ранее эксперты назвали убедительную причину, почему нужно обязательно мыть бачок унитаза изнутри.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Уборка#Дом#Окружающая среда#Унитаз#Чистка#Дом и сад#КЦ
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