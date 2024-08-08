Хватит тоннами лить химию в унитаз: отмоете его до блеска этим дешевым средством

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
В последние годы в моду вошли подвески на унитазы, которые помогают поддерживать чистоту изнутри. Эти средства действительно эффективны, но мало кто задумывается, что таким образом мы сливаем в канализацию тонны химии. Чтобы сантехника всегда оставалась безупречной, вполне достаточно ухаживать за ней два раза в неделю. Чистить ее мы будем дешевой и эффективной пастой, которую приготовим из соды и лимонной кислоты. Как приготовить и применить средство, рассказывают эксперты портала «Белновости».
Смешиваем треть стакана соды и четверть стакана лимонки, высыпаем в унитаз, через 30-40 минут чистим, — советуют эксперты.
Если лимонной кислоты нет под рукой, но в холодильнике завалялся лимон, то вполне можно использовать его сок.
Сода обладает абразивными свойствами и хорошо отчищает любые загрязнения. Лимонная кислота является отличным растворителем. Например, она эффективно борется с мочевым камнем. Если в районе слива воды много наростов, то лимонную кислоту можно использовать и без соды с единственной целью растворить некрасивый налет. Для этого нужно приготовить пасту из кислоты и воды, нанести на стенки и оставить для воздействия примерно на час. После этого размягченный налет можно счистить жестким ершиком.
Ранее эксперты назвали убедительную причину, почему нужно обязательно мыть бачок унитаза изнутри.