Хватит тоннами лить химию в унитаз: отмоете его до блеска этим дешевым средством

В последние годы в моду вошли подвески на унитазы, которые помогают поддерживать чистоту изнутри. Эти средства действительно эффективны, но мало кто задумывается, что таким образом мы сливаем в канализацию тонны химии. Чтобы сантехника всегда оставалась безупречной, вполне достаточно ухаживать за ней два раза в неделю. Чистить ее мы будем дешевой и эффективной пастой, которую приготовим из соды и лимонной кислоты. Как приготовить и применить средство, рассказывают эксперты портала «Белновости».