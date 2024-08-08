Индексация пенсий работающим пенсионерам — долгожданная инициатива президента

Отмечается, что на финансирование мероприятий из Послания Президента выделено более 159 млрд рублей. Также были внесены изменения в федеральный бюджет на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Значительная часть поручений относится к поддержке семей с детьми.