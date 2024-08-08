Индексация пенсий работающим пенсионерам — долгожданная инициатива президента

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Согласно инициативе Президента, с 1 февраля 2025 года ежегодно будут повышаться пенсии всем категориям пенсионеров, в том числе тем, кто продолжает работать, сообщает сайт Дума ТВ.
Все понимают, что сейчас наша страна переживает непростое время, огромное количество санкций. Но, несмотря на это, мы вышли на принятие закона. Президент нашел решение: экономика работает. Созданная политической системой экономическая модель показала свою устойчивость и эффективность, и как результат: средства для индексации найдены, — сказал Володин.
Также Володин отметил, что президент постоянно поддерживает старшее поколение и делает все для того, чтобы в условиях СВО, когда расходы бюджета на оборонный комплекс растут, найти средства для индексации пенсий.
Закон Путина долго ждали все. Мы к нему шли, преодолевая вызовы и преграды, — добавил спикер Государственной Думы.
Отмечается, что на финансирование мероприятий из Послания Президента выделено более 159 млрд рублей. Также были внесены изменения в федеральный бюджет на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Значительная часть поручений относится к поддержке семей с детьми.